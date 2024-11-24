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МЮ не сумел победить «Ипсвич» в первом матче под руководством Аморима

вчера, 21:27
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ипсвич» сыграл вничью против «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 12-го тура АПЛ.

На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. На 43-й минуте полузащитник «Ипсвича» Омари Жиру-Хатчинсон сравнял счёт.

«Ипсвич» идёт на 18-м месте (9 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место (16 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:46
как говорится, Манчестер не сразу строился ! )
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 00:55
меня больше Ипсвич интересует, имея скромнейший состав по меркам АПЛ сможет ли команда удержаться и не выбыть?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:13
Первый признак некомпетентности руководства - смена тренера посреди сезона.
Вуаля - нате вам МЮ. Как герой Машкова в Ликвидации говорит: "Картина маслом"
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:10
Ну, стало быть, 77 - ваш Аморим, очередного выпердыша к рублю великого клуба ставят!.... Ой беда пришла в койку недругов!....
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:27
Первый блин комом... Надеюсь, что это правило распространяется и на футбол. Аморим не волшебник и не кризис-менеджер - он системный тренер, ему нужно время. Ничего, подождут, от Тен Хага ждали дольше... Все равно нынешний сезон потерян. Кстати, Фергюсон, вообще, начал в МЮ с провала. Это не сравнение, а просто факт...
shur
shur
вчера в 21:47
...а вот и подарочек Амориму, с первой игрой, тортик душевный!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:45
хочешь испортить карьеру - подпишись в МЮ,что игроки- что тренер. Боюсь,как и у ЭтХ у Аморима карьера сложится примерно одинаково. Неужели он думал,что победив МС спортингом,у него получится победить какой то ноунейм с МЮ?
АПЛ это лига Смерти,тут или пан или пропал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:45
Результат не удивителен - МЮ не представляет из себя, сейчас, грозную силу...
Административный лебедь, рак и щука сказываются, хотя и закончились. во всяком случае надеемся.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:43, ред.
Почему-то у Ван Нистелрооя получалось на протяжении 5-ти матчей. Понимаю для Аморима первый матч.
shur
shur
вчера в 21:43
...мне не показалось, Фернандыш руками стал ещё больше "играть", чем раньше?! И этот с селиконовыми губами, Гарначо, просто достал
своей беспомощностью ...! Ничего не меняется! Хотя,сорян,кипер сегодня - красава!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:41
Мю есть Мю пригласите туда хоть Гвардиолы не будет никакой игры
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:41, ред.
Челси с приходом Морески стал прогрессировать и очень быстро из десятки вышел в топ 4-6. Пока что у МЮ таких перспектив не видно. Трудно судить по одному матчу,но тенденция такова - игрокам безразличен клуб и его турнирное положение,как говорится солдат спит - а служба идёт.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:40
и у Рэшфорда тоже компроматы на всех, включая и на Аморима.))
Аморим новые схемы хоть 100 переменяет, но когда игроки из конюшню Тен Хага
мячом они толком не научатся ниразу.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:38
Вообще у Хейлунда хороший процент реализации. Но ему почему-то никто не пасует. Зато пасуют на Гарначо, который запарывает момент за моментом.

Хотелось бы посмотреть на связку Рэшфорд слева, Хейлунд в центре и Диалло справа. Ну или вместо Рэша поставить Зиркзе. Возможно, что-нибудь и получится

Но это исключительно мои мысли.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 21:38
МЮ какой-то вялый.. При ТХ хоть были страсти.. "Трактористы" легко справились с теми, у кого есть тот, кто похож на одного из Интера Майами.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:36
Аморим лучше бы вместо множества интервью, лучше подготовил команду к матчу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:36
что бы заиграл МЮ,необходимо рокировка с игроками Спортинга. Ещё в те далекие и перспективные времена,Клопп отказал МЮ и не безосновательно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:33
МЮ нужен игрок,который будет регулярно забивать голы,даже хоть на позиции кипера. Пока что такого не видно,
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:32
Что можно сказать... было ожидаемо, что бездарям из МЮ будет сложно играть по новой схеме. Но что прямо настолько сложно, еще и против Ипсвича...

Мазрауи было совсем некомфортно в роли центрального защитника, это было очень заметно. Каземиро со своими длинными пасами в схему тоже не вписывается.

Гарначо... есть ощущение, что у него есть какой-то компромат на Рэдклиффа, ибо почему с такой бездарной игрой он все еще в составе - непонятно.

На победу МЮ явно не наиграл. Да и ничья - исключительно заслуга Онаны, в которого сегодня вселился праймовый Де Хеа
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:32
Начали за здравие, а дальше как всегда, видимо не только горожане могут вылететь с АПЛ, иронично....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:32
разгребать авдеевы конюшни - дело ни одного матча. Нужны серьезные реформы в МЮ.
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