МЮ не сумел победить «Ипсвич» в первом матче под руководством Аморима

«Ипсвич» сыграл вничью против «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 12-го тура АПЛ.
На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. На 43-й минуте полузащитник «Ипсвича» Омари Жиру-Хатчинсон сравнял счёт.
«Ипсвич» идёт на 18-м месте (9 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место (16 очков).
Мазрауи было совсем некомфортно в роли центрального защитника, это было очень заметно. Каземиро со своими длинными пасами в схему тоже не вписывается.
Гарначо... есть ощущение, что у него есть какой-то компромат на Рэдклиффа, ибо почему с такой бездарной игрой он все еще в составе - непонятно.
На победу МЮ явно не наиграл. Да и ничья - исключительно заслуга Онаны, в которого сегодня вселился праймовый Де Хеа
Мазрауи было совсем некомфортно в роли центрального защитника, это было очень заметно. Каземиро со своими длинными пасами в схему тоже не вписывается.
Гарначо... есть ощущение, что у него есть какой-то компромат на Рэдклиффа, ибо почему с такой бездарной игрой он все еще в составе - непонятно.
На победу МЮ явно не наиграл. Да и ничья - исключительно заслуга Онаны, в которого сегодня вселился праймовый Де Хеа
своей беспомощностью ...! Ничего не меняется! Хотя,сорян,кипер сегодня - красава!!!
своей беспомощностью ...! Ничего не меняется! Хотя,сорян,кипер сегодня - красава!!!