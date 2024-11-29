ФИФА объявила претендентов на звание лучшего голкипера года

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего мужского голкипера года. В этот список вошли:
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, сборная Италии) — чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка Франции, включён в команду сезона Лиги 1, лучший вратарь Лиги 1.
- Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии) — победитель Клубного чемпионата мира, чемпион Англии, обладатель Суперкубка Англии.
- Андрей Лунин («Реал», сборная Украины) — победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании.
- Мик Меньян («Милан», сборная Франции) — включён в символическую команду чемпионата Европы.
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины) — победитель Кубка Америки, лучший вратарь Кубка Америки, включён в список лучших игроков Кубка Америки.
- Давид Райя («Арсенал», сборная Испании) — чемпион Европы, обладатель «Золотой перчатки» АПЛ, включён в команду года АПЛ.
- Унаи Симон («Атлетик», сборная Испании) — чемпион Европы, обладатель Кубка Испании, включён в команду сезона Ла Лиги.
Ранее ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года.
Я голосую за Доннарумму. Кипер без понтов, надёжный, опытный. Остальных не знаю или не помню.
Я голосую за Доннарумму. Кипер без понтов, надёжный, опытный. Остальных не знаю или не помню.