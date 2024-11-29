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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего голкипера года

вчера, 09:37

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего мужского голкипера года. В этот список вошли:

- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, сборная Италии) — чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка Франции, включён в команду сезона Лиги 1, лучший вратарь Лиги 1.

- Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии) — победитель Клубного чемпионата мира, чемпион Англии, обладатель Суперкубка Англии.

- Андрей Лунин («Реал», сборная Украины) — победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании.

- Мик Меньян («Милан», сборная Франции) — включён в символическую команду чемпионата Европы.

- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины) — победитель Кубка Америки, лучший вратарь Кубка Америки, включён в список лучших игроков Кубка Америки.

- Давид Райя («Арсенал», сборная Испании) — чемпион Европы, обладатель «Золотой перчатки» АПЛ, включён в команду года АПЛ.

- Унаи Симон («Атлетик», сборная Испании) — чемпион Европы, обладатель Кубка Испании, включён в команду сезона Ла Лиги.

Ранее ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года.

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Все комментарии
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 15:16
Я думаю, Мартинес.
Ну какой Доннарумма, который чуть ли не в каждой игре ошибается при игре ногами. В прошлой ЛЧ, чуть ли не в каждом матче группового этапа привозил. Вообще смешно.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 14:30
Почему Месси нет в списке?
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 14:11
Пока Мартинесу равных не вижу!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 13:50
Давай, Эми.. Покажи им ещё раз.. 🤭🤣
6fvbe5yqb3ax
6fvbe5yqb3ax
вчера в 10:39
Доннарумма лучший, очень надежный вратарь.
Вещий
Вещий
вчера в 10:32
А я как обычно проголосую за Унаи Симон.... мне нравится как он играет
матос
матос
вчера в 10:32
Симон
w99jfacq8xgh
w99jfacq8xgh
вчера в 10:25
У Симона команда послабее остальных, ему тяжелее всех было стать лучшим.
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 10:09
Лучшего нет, выбирать придётся из примерно равных.
Выберу Симона.
Capral
Capral
вчера в 10:05
Лунин лишний, несмотря на то, что некоторое время заменял основного голкипера Реала. Смазал впечатление играми за сб.Украины, особенно в игре с Румынией. Также, неуверенно сыграл в Мюнхене, весной в ЛЧ. Его относительно удачная игра за Реал, на мой взгляд, больше связана не с его удачными действиями, а с тем, что соперники Реала больше думали о защите собственных ворот...

Я голосую за Доннарумму. Кипер без понтов, надёжный, опытный. Остальных не знаю или не помню.
drug01
drug01
вчера в 10:02
Я за Лунина!!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:00
Интересно, кто и как подборку делал?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 09:50
А как же по мнению Черданцева-Латышооонок!?
Гость
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