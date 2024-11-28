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Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 09:25

Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов. В их число вошли: нападающий «Аталанты» и сборной Италии Матео Ретеги (дубль в игре против «Янг Бойз» (6:1)); полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц (дубль и ассист в игре против «Ред Булл Зальцбург» (5:0)); хавбек ПСВ и сборной США Малик Тилльман (дубль в ворота «Шахтёра» (3:2)); нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес (дубль в ворота «Спарты» (6:0)).

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Все комментарии
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ne gusta
вчера в 11:02
А зачем есть Альварес который забил 2 из 6 голов команды, а нету Левандовского который забил 2 из 3-х голов команды?
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:58
Хитрый Лис правильно написал- отталкиваться надо от соперников. И где был Вирц в Ливерпуле, когда получил-0:4?
А громить мертвой Зальцбург- большого ума не надо...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:44
Похоже, что Вирц продолжает повышаться в цене... Флориан вместе с Байером выдали отличный матч - мне кажется, что именно Вирца признают лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Интересно, кто его купит, когда и за сколько?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:41
Соперники у претендентов слабые. Янг Бойз, Шахтер, Спарта это не те соперники, по которым нужно определять лучшего игрока недели. Почему не номинировали, например, МакКалистера?
nurajanm
nurajanm
вчера в 09:34
Шарл де Кетеларе должен был быть в этом списке
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:31
Все таки наверно это Вирц.
BENFICA
BENFICA
вчера в 09:28
Думаю Малик Тилльман достоен награды!
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