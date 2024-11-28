Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов. В их число вошли: нападающий «Аталанты» и сборной Италии Матео Ретеги (дубль в игре против «Янг Бойз» (6:1)); полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц (дубль и ассист в игре против «Ред Булл Зальцбург» (5:0)); хавбек ПСВ и сборной США Малик Тилльман (дубль в ворота «Шахтёра» (3:2)); нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес (дубль в ворота «Спарты» (6:0)).
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А громить мертвой Зальцбург- большого ума не надо...
А громить мертвой Зальцбург- большого ума не надо...