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Объявлены финалисты Globe Soccer Awards 2024 в номинации «Лучший тренер»

вчера, 13:45

Финалистами премии Globe Soccer Dubai Awards 2024 в номинации «Лучший тренер» стали: Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Симоне Индзаги («Интер»).

Объявлены финалисты Globe Soccer Awards 2024 в номинации «Лучший тренер»

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Все комментарии
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:38
А в Баварии, никогда и не было интеллектуального футбола. Были отдельные интеллектуальные личности, которые разбавляли бездушный футбол Баварии, но команда, никогда в фантазийный футбол не играла. Это противоречит, самой мюнхенской исторической идее...
allemz
allemz ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:58
Бородинский хлеб ослабляет мою волю, дразните тут
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:55
Привет, капрал! В Баварии уже давно нет тех самых, которые и видать не видовали интеллектуальный футбол)))))))
3myhjb3na7e6
3myhjb3na7e6
вчера в 15:36
Сильный состав номинантов! Алонсо, Анчелотти, Артета, де ла Фуэнте, Гасперини, Гвардиола и Индзаги – каждый достоин победы. Трудно выбрать лучшего среди таких мастеров.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:21
Блин..., слюни потекли.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:17
Петренко, Светлая ему Память!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:14
...всенепременно!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:11
Санёк, вот и славно- на троих и сообразим...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:10
...Витя если Тухель выиграет ЧМ, Я к тебе в гости приеду,с икрой,Бородинским Хлебом и водочкой...!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:10
Договорились.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:07
Буду в Штуттгарте, встретимся ( живы будем).
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:02
Макс, если Тухель выиграет предстоящий ЧМ, обещаю- сделать тебе Царский подарок!!!!!!! Если, конечно доживу.)))
Нет, нет, BMW не обещаю, но точно не обижу...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:00
ТТ на голову выше Саутгейта. Он , с таким составом англичан, выиграл бы Евро. Вне сомнения.
shur
shur ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 14:58
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:56
    Дружище, я с тобой не спорю и во многом согласен. Конечно, имея в составе звездных игроков, со своими характерами и нравами- всегда сложно ими управлять. Но что не говори, время от времени надо делать паузу, даже, просто физически...

    И вот поэтому, мне было странно и непонятно- зачем Тухель возглавил сборную Англии.
    shur
    shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:55
    ...да рассудит вас господин Третейский Судья, аминь! Аталанта - Реал Вт 10,12,23.00
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:52, ред.
    Увы, друг мой..., но жизненной мудрости и опыта недостаточно, для того, чтобы рулить Родри, Холландом, Силвой, Мбаппе , Беллингемом и Винисиусом. Здесь весь футбольный Мир, с его оскалом, над твоей головой с цисцерной помоев и всякого рода нечистот. Чуть оступись... и смешают с г... ном так, что дорогу на стадион забудешь, не говоря о тренерской работе.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:44, ред.
    Ага. А кто со мной четыре года спорил про Клоппа, и кто мне доказывал про его величие?))) И кто, даже слушать не хотел про его отставку?))) И даже ведущие немецкие журналисты, кое-кому не были в авторитете.))) Нет, Макс, не надо про груз ответственности и тп. Гвард исписался, так же, как и Клопп. Каждый творческий человек должен делать паузу в своем деле для переосмысливания собственных идей. Гвард не исключение. АПЛ не упрощенная Серия А, с разными Хвичками и Довбиками- здесь как я понимаю всё серьёзней. Но надо признать, что Гвард- никогда не был особо изобретательным. А Гасперини побеждает не потому что ответственности меньше, а за счет богатого опыта и жизненной мудрости- это АКСИОМА.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:34, ред.
    Гасперини не зажатый, потому что от Аталанты ничего космического не ждут. Вспомни Тен хаговский Аякс , когда его молодые пацаны блистали в плей офф ЛЧ..., и что с ним стало в МЮ - где в законе только 2 трофея : чемпион АПЛ и Ушастый.

    Анчелотти и Гвард , в отличии от Гасперини, несут непомерный моральный груз и удерживают его на протяжении стольких лет. Это совсем другой калибр тренера, нежели Гасперини, Индзаги и Алонсо. Поэтому даже ставить их рядом нельзя. Мелко эти трое плавают в сравнении с мэтрами, Вить. Ну а твой упрек в адрес Анчелотти - это издержки того, о чем я написал, не более, ибо играть без спадов весь сезон, планово распределяя силы на Примеру и ЛЧ, невозможно.

    Поэтому мой кандидат - тоже итальянский дед но из РМ.
    HE ЭгО иСТ
    HE ЭгО иСТ ответ Colchoneros (раскрыть)
    вчера в 14:31
    Немцы "знают" лучше.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
    Colchoneros
    Colchoneros ответ shur (раскрыть)
    вчера в 14:22
    Симеоне ты в списке где увидел?
    Capral
    Capral ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 14:21
    Привет, Володя!!!
    Вот дед и показал "щенку" его место, а Ливер подтвердил. Всё его чемпионство- исключительно благодаря Тухелю и его утопической идее сделать из Баварии интеллектуальную команду. И кстате, вашего Гварда, именно за это и погнали из Мюнхена. Тот, тоже- мечтал видеть закостенелый и прагматичный немецкий футбол мыслящим и думающим. Посмотри, как сейчас мучается Бавария. А знаешь почему? Да потому что новый тренер пытается привить клубу несуществующий умный футбол, который Бавария знать не хочет и никогда в него не играла...
    Capral
    Capral
    вчера в 14:15
    Свой голос отдал за Гасперини- без колебаний!!! Интересный тренер, я бы даже сказал не зажатый в рамках собственных тренерских идей!!! Смелый тренер, современный, и что особенно важно- прогрессирующий, не стоящий на месте и не испытывающий робости перед авторитетами!!!

    Анчи, несмотря на победы в Примере, ЛЧ и СК, всё таки выглядит не так убедительно как прежде, потому что в каждом из перечисленных турниров были видны тренерские ошибки и очевидные просчёты. Хотя конечно, попрежнему- тренер Выдающийся!!!

    Алонсо вообще не расматриваю- сырой тренер, ставший чемпионом в Бундесе не столько за счет собственного таланта, сколько вопреки, и во многом благодаря неубедительной и безобразной Баварии. Ну а игры с Аталантой и в Ливерпуле- как подтверждение к сказанному...

    Де ла Фуэнте не могу и не хочу комментировать, после вопиющего случая в игре со сб.Германии. Никто бы сейчас о нём и не вспомнил, не случись этого футбольного произвола. Да, симпатичная команда сб.Испании, но со множеством слабых мест, что фактически и практически доказала сб.Германии.

    Гвард всеми изучен и ничего нового как тренер в последние годы не сказал, несмотря на победы в АПЛ и ЛЧ. Ну а последние неудачи, подводят к мнению, что вероятно тренер устал и нуждается в отдыхе...

    Футбол Артеты и в частности его Арсенал знаю плохо, поэтому и сказать ничего не могу. А про Индзаги моё мнение не поменялось- талантливый тренер, но как по мне- не прогрессирующий. Достойно играл в финале ЛЧ, весной выиграл Серию А, которая, уже много лет не является образцом для подражания...
    shur
    shur
    вчера в 14:12
    ...не вашим,не нашим..... и Оскар уходит - Диего Симеоне, Атлетико
    хорош в последнее время,а почему бы и нет,авансом!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 14:07
    Думаю не дадут. У Карло и Фуэнте - титулы, которые не перебить. Кто то из них ( имхо).
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 14:04
    Три итальянца, четыре испанца..., и ни одного англичанина. Знаково для Англии..., очень знаково.
    матос
    матос
    вчера в 14:03
    деду Гасперини бы отдал данную награду.
    allemz
    allemz
    вчера в 14:03
    Алонсо наверное дадут, фармацевты не просто чемпионами стали, а с пачкой рекордов, в числе которых ноль поражений в чемпионате. Ну и в финал ЛЕ вышли, хоть и уступили более опытному деду. Короче, крутой сезон вышел
    Вещий
    Вещий
    вчера в 13:59
    Я бы выделил Гасперини .... а кто будет лучшим скоро узнаем...
    Гость
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