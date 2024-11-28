Объявлены финалисты Globe Soccer Awards 2024 в номинации «Лучший тренер»

«Санкт-Паули» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги (29.11.2024) В 12 туре чемпионата Германии «Хольштайн» приедет в гости к «Санкт-Паули».

«Мальорка» – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.11.2024) В 15 туре Ла Лиги «Валенсия» приедет в гости к «Мальорке». Предлагаем прогноз, и