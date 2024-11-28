Объявлены финалисты Globe Soccer Awards 2024 в номинации «Лучший тренер»

Финалистами премии Globe Soccer Dubai Awards 2024 в номинации «Лучший тренер» стали: Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Симоне Индзаги («Интер»).
Анчи, несмотря на победы в Примере, ЛЧ и СК, всё таки выглядит не так убедительно как прежде, потому что в каждом из перечисленных турниров были видны тренерские ошибки и очевидные просчёты. Хотя конечно, попрежнему- тренер Выдающийся!!!
Алонсо вообще не расматриваю- сырой тренер, ставший чемпионом в Бундесе не столько за счет собственного таланта, сколько вопреки, и во многом благодаря неубедительной и безобразной Баварии. Ну а игры с Аталантой и в Ливерпуле- как подтверждение к сказанному...
Де ла Фуэнте не могу и не хочу комментировать, после вопиющего случая в игре со сб.Германии. Никто бы сейчас о нём и не вспомнил, не случись этого футбольного произвола. Да, симпатичная команда сб.Испании, но со множеством слабых мест, что фактически и практически доказала сб.Германии.
Гвард всеми изучен и ничего нового как тренер в последние годы не сказал, несмотря на победы в АПЛ и ЛЧ. Ну а последние неудачи, подводят к мнению, что вероятно тренер устал и нуждается в отдыхе...
Футбол Артеты и в частности его Арсенал знаю плохо, поэтому и сказать ничего не могу. А про Индзаги моё мнение не поменялось- талантливый тренер, но как по мне- не прогрессирующий. Достойно играл в финале ЛЧ, весной выиграл Серию А, которая, уже много лет не является образцом для подражания...
Анчи, несмотря на победы в Примере, ЛЧ и СК, всё таки выглядит не так убедительно как прежде, потому что в каждом из перечисленных турниров были видны тренерские ошибки и очевидные просчёты. Хотя конечно, попрежнему- тренер Выдающийся!!!
Алонсо вообще не расматриваю- сырой тренер, ставший чемпионом в Бундесе не столько за счет собственного таланта, сколько вопреки, и во многом благодаря неубедительной и безобразной Баварии. Ну а игры с Аталантой и в Ливерпуле- как подтверждение к сказанному...
Де ла Фуэнте не могу и не хочу комментировать, после вопиющего случая в игре со сб.Германии. Никто бы сейчас о нём и не вспомнил, не случись этого футбольного произвола. Да, симпатичная команда сб.Испании, но со множеством слабых мест, что фактически и практически доказала сб.Германии.
Гвард всеми изучен и ничего нового как тренер в последние годы не сказал, несмотря на победы в АПЛ и ЛЧ. Ну а последние неудачи, подводят к мнению, что вероятно тренер устал и нуждается в отдыхе...
Футбол Артеты и в частности его Арсенал знаю плохо, поэтому и сказать ничего не могу. А про Индзаги моё мнение не поменялось- талантливый тренер, но как по мне- не прогрессирующий. Достойно играл в финале ЛЧ, весной выиграл Серию А, которая, уже много лет не является образцом для подражания...
Вот дед и показал "щенку" его место, а Ливер подтвердил. Всё его чемпионство- исключительно благодаря Тухелю и его утопической идее сделать из Баварии интеллектуальную команду. И кстате, вашего Гварда, именно за это и погнали из Мюнхена. Тот, тоже- мечтал видеть закостенелый и прагматичный немецкий футбол мыслящим и думающим. Посмотри, как сейчас мучается Бавария. А знаешь почему? Да потому что новый тренер пытается привить клубу несуществующий умный футбол, который Бавария знать не хочет и никогда в него не играла...
Вот дед и показал "щенку" его место, а Ливер подтвердил. Всё его чемпионство- исключительно благодаря Тухелю и его утопической идее сделать из Баварии интеллектуальную команду. И кстате, вашего Гварда, именно за это и погнали из Мюнхена. Тот, тоже- мечтал видеть закостенелый и прагматичный немецкий футбол мыслящим и думающим. Посмотри, как сейчас мучается Бавария. А знаешь почему? Да потому что новый тренер пытается привить клубу несуществующий умный футбол, который Бавария знать не хочет и никогда в него не играла...
Анчелотти и Гвард , в отличии от Гасперини, несут непомерный моральный груз и удерживают его на протяжении стольких лет. Это совсем другой калибр тренера, нежели Гасперини, Индзаги и Алонсо. Поэтому даже ставить их рядом нельзя. Мелко эти трое плавают в сравнении с мэтрами, Вить. Ну а твой упрек в адрес Анчелотти - это издержки того, о чем я написал, не более, ибо играть без спадов весь сезон, планово распределяя силы на Примеру и ЛЧ, невозможно.
Поэтому мой кандидат - тоже итальянский дед но из РМ.
Анчелотти и Гвард , в отличии от Гасперини, несут непомерный моральный груз и удерживают его на протяжении стольких лет. Это совсем другой калибр тренера, нежели Гасперини, Индзаги и Алонсо. Поэтому даже ставить их рядом нельзя. Мелко эти трое плавают в сравнении с мэтрами, Вить. Ну а твой упрек в адрес Анчелотти - это издержки того, о чем я написал, не более, ибо играть без спадов весь сезон, планово распределяя силы на Примеру и ЛЧ, невозможно.
Поэтому мой кандидат - тоже итальянский дед но из РМ.