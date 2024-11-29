Вратарь «Спартака» может перейти в «Ростов»

1732872329

вчера, 12:25

Вратарь «Спартака» в зимнее трансферное окно может перебраться в «Ростов». Контракт Селихова с «красно-белыми» подходит к концу, но его продление ещё даже не обсуждалось. В свою очередь, тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высоко оценивает качества 30-летнего голкипера.

Напомним, Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года, но имеет опцию продления. В текущем сезоне Селихов сыграл 8 матчей в Кубке России, в которых пропустил 7 мячей, при этом 3 игры провёл на ноль.