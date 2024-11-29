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Вратарь «Спартака» может перейти в «Ростов»

вчера, 12:25

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в зимнее трансферное окно может перебраться в «Ростов». Контракт Селихова с «красно-белыми» подходит к концу, но его продление ещё даже не обсуждалось. В свою очередь, тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высоко оценивает качества 30-летнего голкипера.

Напомним, Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года, но имеет опцию продления. В текущем сезоне Селихов сыграл 8 матчей в Кубке России, в которых пропустил 7 мячей, при этом 3 игры провёл на ноль.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:15
Какое мастерство показывают нынешние вратари Ростова их и даром никто не возьмёт, разве только что с доплатой или обмен шлака на шлак...
7adbf6k4b9bq
7adbf6k4b9bq
вчера в 12:48
Так и не состоялся в спартаке, просидел на лавке всю карьеру.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 12:41
Может на перепродажу готовит? Думает подготовит маленько и с наваром толкнет в Рубин, или еще куда то.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:40
Хорошего вратаря засушили...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:39
Мне кажется Селихову не дали раскрыться травмы. Может в Ростове получится
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:33
Кафанов нахватал вратарей и еще хочет, да вот вся их троица особо не блещет - может лучше гнаться не за количеством, а за качеством...
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:29
В обмен на Глебова с доплатой был бы неплохой вариант.
9s523bgfxdb5
9s523bgfxdb5
вчера в 12:27
Хороший вратарь, зря Спартак его так мало использует.
Гость
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