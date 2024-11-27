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Клубы из Италии и Португалии следят за нападающим «Спартака» Угальде

вчера, 19:12

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде привлёк внимание европейских клубов.

По данным источника, интерес к форварду проявляют две команды из Португалии и две команды из Италии.

Отмечается, что «Спартак» намерен сохранить своего футболиста.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:11
Раньше тихо следили, а теперь следят громко, вот и пресса прознала, узнали что такое скаутинг заодно
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:12
Думаю, что за Угальде начали следить не после того, как он отметился покером в РПЛ, а наверняка с момента появления в Европе ещё в Голландском Твенте, за который провёл восемьдесят четыре матча и забил в них двадцать два гола и сделал четырнадцать голевых передач. И хоть забивать в Спартаке он начал не сразу, в него всё равно продолжали верить и, как показал этот сезон, ожидания вполне оправдались, сейчас Манфред возглавляет гонку бомбардиров в РПЛ с двенадцатью голами. И это только первая половина чемпионата, отсюда и возросший интерес к костариканцу со стороны итальянцев и португальцев. И если итальянцы рассматривают Угальде для усиления своего состава, то вторым думаю игрок интересен для дальнейшей перепродажи. Конечно сейчас сложно сказать, как сложится дальнейшая карьера футболиста, но уверен, что в этом сезоне он точно останется в Москве, а летом всё будет зависеть, как финиширует Спартак и предложений от заинтересованных в нём команд. А пока он будет радовать своей игрой россиян и особенно спартачей.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 19:43
самим нужен !
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:34
Посмотрим, как Манфред перезимует...
5ew77fjbtd8j
5ew77fjbtd8j
вчера в 19:20
Интерес европейских клубов к Манфреду Угальде – это показатель того, насколько высоко он ценится в футбольной среде. Его выступления за «Спартак» действительно впечатляют, и неудивительно, что такие сильные лиги, как португальская и итальянская, обратили на него внимание. Однако решение «Спартака» удержать игрока говорит о том, что клуб видит в нём ключевую фигуру на будущее. Это серьёзный вызов для самого Манфреда – остаться верным своему нынешнему клубу и продолжать прогрессировать. Время покажет, каким будет итог этой ситуации, но одно можно сказать точно: у Угальде есть все шансы стать настоящей звездой европейского футбола.
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