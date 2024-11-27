Клубы из Италии и Португалии следят за нападающим «Спартака» Угальде

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде привлёк внимание европейских клубов.
По данным источника, интерес к форварду проявляют две команды из Португалии и две команды из Италии.
Отмечается, что «Спартак» намерен сохранить своего футболиста.
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде привлёк внимание европейских клубов.
По данным источника, интерес к форварду проявляют две команды из Португалии и две команды из Италии.
Отмечается, что «Спартак» намерен сохранить своего футболиста.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!