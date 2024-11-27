Клубы из Италии и Португалии следят за нападающим «Спартака» Угальде

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вчера, 19:12

Нападающий «Спартака» привлёк внимание европейских клубов.

По данным источника, интерес к форварду проявляют две команды из Португалии и две команды из Италии.

Отмечается, что «Спартак» намерен сохранить своего футболиста.