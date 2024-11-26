Франко Орозко уйдёт из «Крыльев Советов»

Эрнан Берман, агент полузащитника Франко Орозко, сообщил, что игрок покинет «Крылья Советов».
Франко зимой вернется в «Ланус». «Крылья» не воспользовались правом выкупа.
Эрнан Берман, агент полузащитника Франко Орозко, сообщил, что игрок покинет «Крылья Советов».
Франко зимой вернется в «Ланус». «Крылья» не воспользовались правом выкупа.
Придётся обходиться своими силами или только аренда молодых игроков, не проходящих в основной состав других клубов. Осинькин любит работать с молодёжью, глядишь может кто-то и пожелает потом остаться в Самаре.
Болейте за своих. а не против чужих!
Придётся обходиться своими силами или только аренда молодых игроков, не проходящих в основной состав других клубов. Осинькин любит работать с молодёжью, глядишь может кто-то и пожелает потом остаться в Самаре.
Болейте за своих. а не против чужих!