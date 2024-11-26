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Франко Орозко уйдёт из «Крыльев Советов»

вчера, 15:32

Эрнан Берман, агент полузащитника Франко Орозко, сообщил, что игрок покинет «Крылья Советов».

Франко зимой вернется в «Ланус». «Крылья» не воспользовались правом выкупа.

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Все комментарии
78zf345afqjy
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сегодня в 03:52
Зачем брать легионеров низкого уровня?
КС плачут, денег нет, а сами таких игроков покупают или в аренду берут.
Самарскому губеру шалаболу надо задаваться вопросом откуда такие игроки как Орлзко берутся, а не языком чесать.
112910415
112910415
вчера в 18:42
кажется, Крыльям сейчас совсем не до выкупа !
kv7w2s38fu7p
kv7w2s38fu7p
вчера в 17:35
Ничего страшного, найдется и ему замена.
ne gusta
ne gusta
вчера в 16:56
Ну у Крыльев откуда такие деньги-то?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:16, ред.
Какой там выкуп, если финансирование "порезали" и сейчас у "Крыльев" проблем и без того хватает...
b65xmuzsps9z
b65xmuzsps9z
вчера в 16:12
Зима приближается, Орозко поди испугался нашего Морозко и рванул домой в тёплые края
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:54
Мне кажется есть своя молодежь не хуже его! Я уверен
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:53
У Крыльев сейчас тупо нет денег на новых игроков, тем более на выкуп легионеров.
Придётся обходиться своими силами или только аренда молодых игроков, не проходящих в основной состав других клубов. Осинькин любит работать с молодёжью, глядишь может кто-то и пожелает потом остаться в Самаре.
Болейте за своих. а не против чужих!
mf28f47yqt9u
mf28f47yqt9u
вчера в 15:39
Ну что ж, видимо, Франко Орозко решил вернуться к своим корням и продолжить карьеру там, где его знают и ценят. "Крыльям" не удалось удержать игрока, но это бывает – иногда футбольные пути расходятся. Надеюсь, он найдет себя в "Ланусе" и покажет ту игру, которую от него ждут болельщики.
Гость
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