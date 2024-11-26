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В «Пари НН» заявили, что клуб интересуется Михаилом Игнатовым

вчера, 10:41

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на слухи об интересе к полузащитнику «Спартака» Михаилу Игнатову.

Нет, мы со «Спартаком» не общались. Но достаточно стандартная ситуация, когда в таких командах хороший футболист имеет мало игровой практики, а клубы, находящиеся в таблице ниже, на таких игроков обращают внимание. Таких футболистов в чемпионате России человек пять, все они на слуху. Естественно, Игнатов один из них. И мы тот клуб, который может рассмотреть его кандидатуру, если такое желание у него и «Спартака» будет. Есть ли у нас к нему интерес? Есть.

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Все комментарии
Grimexo
Grimexo
вчера в 15:25
Однозначно будет усиление.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:42
НиНо нужно 90% состава менять, игроки уровня пердива....
4ppdpyk9kaez
4ppdpyk9kaez
вчера в 11:25
Еще одного игрока использовали и хотят выплюнуть.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:01, ред.
А у Миши непомерные амбиции, Пари НН его не интересует, только Бавария или Реал имею реальные шансы увести мастера из стана красно-белых. Игра только подкачала поэтому пришлось как пиявке присосаться к лавке Спартака и держаться до последнего
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:00
Так берите, если он вам нужен...
Сп62
Сп62
вчера в 11:00
Интересно, когда контракт у Миши заканчивается?
fu6gjtdwfbu6
fu6gjtdwfbu6
вчера в 10:46
«Александр Удальцов четко обозначил позицию клуба относительно возможного интереса к Михаилу Игнатову. Он подтвердил, что пока официальных переговоров с "Спартаком" не было, но признал, что такие игроки, как Игнатов, действительно привлекают внимание команд, стремящихся усилить состав. Это вполне логично для клубов, которые хотят прогрессировать и конкурировать на более высоком уровне. Важно отметить, что сам игрок должен быть заинтересован в переходе, чтобы получить больше игрового времени и раскрыть свой потенциал. Если обе стороны придут к согласию, то такой трансфер мог бы стать взаимовыгодным шагом».
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