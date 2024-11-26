В «Пари НН» заявили, что клуб интересуется Михаилом Игнатовым

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на слухи об интересе к полузащитнику «Спартака» .

Нет, мы со «Спартаком» не общались. Но достаточно стандартная ситуация, когда в таких командах хороший футболист имеет мало игровой практики, а клубы, находящиеся в таблице ниже, на таких игроков обращают внимание. Таких футболистов в чемпионате России человек пять, все они на слуху. Естественно, Игнатов один из них. И мы тот клуб, который может рассмотреть его кандидатуру, если такое желание у него и «Спартака» будет. Есть ли у нас к нему интерес? Есть.