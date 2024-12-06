Де Брюйне может продолжить карьеру в одном из клубов City Football Group

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сегодня, 00:13

Полузащитник «Манчестер Сити» может не продлить с «горожанами» контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Сообщается, что холдинг City Football Group, в который, помимо МС , входит ряд клубов, хочет продолжить сотрудничество с хавбеком.

Таким образом, возможными вариантами продолжения карьеры для бельгийца являются: «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мумбаи Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Труа», «Ломмель», «Палермо» и «Баия». У холдинга есть доли в «Жироне», «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» и «Йокогама Ф-Маринос».