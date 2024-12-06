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Де Брюйне может продолжить карьеру в одном из клубов City Football Group

сегодня, 00:13

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может не продлить с «горожанами» контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Сообщается, что холдинг City Football Group, в который, помимо МС, входит ряд клубов, хочет продолжить сотрудничество с хавбеком.

Таким образом, возможными вариантами продолжения карьеры для бельгийца являются: «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мумбаи Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Труа», «Ломмель», «Палермо» и «Баия». У холдинга есть доли в «Жироне», «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» и «Йокогама Ф-Маринос».

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 01:16
Я бы на его месте в Италию уехал...в Милан,там он реально нужен
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
Если уж выбирать из этих, то видимо Нью-Йорк!
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