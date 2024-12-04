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«Реал» интересуется защитником «Аякса»

сегодня, 17:57

Защитник Йоррель Хато имеет шансы перейти из «Аякса» в «Реал».

Предположительная стоимость трансфера может составить около 60 миллионов евро.

По слухам, «сливочные» также интересуются защитником «Милана».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 20:25
все это понятно, Реал хочет самых лучших из лучших.
Хато левый защитник.
но как там с заявой, что Мадрид намерен приглашать в клуб молодых испанцев, чтоб повысить количество бланкос в сборной?! ))
в примеру, в Кастилии при тренере Рауля есть отличный правый защитник
Лорен Агуадо, 22 лет.
или Хесус Фортеа, 17 лет, один из самых больших талантов молодежки Реала.
кажется, у Карло тренерский кризис как воспитать молодых игроков.
понятно, у ребят не хайповые и не медийные фамилии.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:27
Офигеть при стоимости 30 уже ценник приподнят.... а когда если дело дойдет до перехода может еще увеличиться
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:24
точней, как пылесос.
однако Хато бесспорно, талантливый защитник.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:55
А вот этот трансфер, в отличие от Забарного вполне логичен! Хато всего лишь 18 лет, а он уже лидер обороны Аякса! Левоногий центральный защитник, уверенно играет на мяче(сужу по матчам Эрадивизии), прямая замена выбовшему до конца сезона Эдеру Милитао, плюс учитывая возраст игрока, отличная инвестиция на будущее, если всё сложется хорошо, то позиция будет закрыта лет на 10 вперед
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:33
Сливочное подметают всех как хорошая мясорубка...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:33
Что то он много нарушает,куча желтых.
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