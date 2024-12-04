«Реал» интересуется защитником «Аякса»

Защитник Йоррель Хато имеет шансы перейти из «Аякса» в «Реал».
Предположительная стоимость трансфера может составить около 60 миллионов евро.
По слухам, «сливочные» также интересуются защитником «Милана».
Защитник Йоррель Хато имеет шансы перейти из «Аякса» в «Реал».
Предположительная стоимость трансфера может составить около 60 миллионов евро.
По слухам, «сливочные» также интересуются защитником «Милана».
Хато левый защитник.
но как там с заявой, что Мадрид намерен приглашать в клуб молодых испанцев, чтоб повысить количество бланкос в сборной?! ))
в примеру, в Кастилии при тренере Рауля есть отличный правый защитник
Лорен Агуадо, 22 лет.
или Хесус Фортеа, 17 лет, один из самых больших талантов молодежки Реала.
кажется, у Карло тренерский кризис как воспитать молодых игроков.
понятно, у ребят не хайповые и не медийные фамилии.
Хато левый защитник.
но как там с заявой, что Мадрид намерен приглашать в клуб молодых испанцев, чтоб повысить количество бланкос в сборной?! ))
в примеру, в Кастилии при тренере Рауля есть отличный правый защитник
Лорен Агуадо, 22 лет.
или Хесус Фортеа, 17 лет, один из самых больших талантов молодежки Реала.
кажется, у Карло тренерский кризис как воспитать молодых игроков.
понятно, у ребят не хайповые и не медийные фамилии.
однако Хато бесспорно, талантливый защитник.
однако Хато бесспорно, талантливый защитник.