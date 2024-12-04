У великих клубов небывалый вратарский кризис. Ветераны чудят, впереди много громких трансферов

1733311827

04 декабря 2024, 14:30

Ищут замену Нойеру, Эдерсону и Куртуа.

На приз имени Яшина претендовало много голкиперов, но выиграл 32-летний Мартинес. Эмилиано не заиграл в основе «Арсенала», пригодился «Астон Вилле», но клуб из Бирмингема вряд ли выиграет Лигу чемпионов. А команды, которые надеются взять «ушастого» в Мюнхене, не имеют сейчас голкипера, способного отобрать у скандального аргентинца с безумной реакцией приз лучшему вратарю года. Первое во взрослой карьере удаление Нойера в ключевом матче «Баварии» против «Байера», ещё раз напомнило о проблеме. Гранды ищут вратарей.

«Бавария»

Нойер извинился за глупое удаление. Бессмысленно выскочил за пределы штрафной площади и сбил соперника. В результате «Бавария» вылетела из Кубка Германии. Нойер издевается над Кейном, снижая шансы Харри на первый трофей. А если серьезно, то Мануэлю скоро 39 лет, ему пора искать замену. Мамардашвили забрал «Ливерпуль», а «Бавария» подбивала клинья к Алиссону. Если не получится, то останется Нойер. Но Мануэлю часто становится скучно, поэтому он принимает абсурдные решения. Не пашет на команду, а развлекается.

ПСЖ

Доннарумма может покинуть ПСЖ . Во-первых, Луис Энрике не всегда доволен голкипером. Отсюда выходы Сафонова в основе. Во-вторых, не изменилась цель ПСЖ – выиграть Лигу чемпионов, а оба вратаря подводили на этом пути. Матвей недавно ошибся в матче против «Баварии», а Доннарумма потерял концентрацию, поскольку подумывает о смене команды. В результате может выиграть Сафонов, но есть ещё один вариант. ПСЖ подпишет себе нового голкипера, вроде вратаря сборной Франции Меньяна. Майк, напомним, воспитанник парижан.

«Реал»

Осталось только повесить плакат на воротах дома Куртуа в Мадриде, что им интересуются саудовские клубы, чтобы об этом знали все в мире футбола. Не секрет, ведь возраст бельгийца вместе с травмами заставляет «Реал» искать для Тибо замену, а ещё допускать расставание, ведь оно выгодно футболисту с точки зрения финансов. Бензема замену до сих пор не нашли, но отпустили к шейхам. Куртуа может уйти, а дальше начнется борьба Лунина и подписанного после этого вратаря. Кепа не подошел на роль конкурента, но «Реал» подыскивает вратаря.

«Манчестер Сити»

Гвардиола подчеркнул, что Эдерсон – номер один, Ортега – резервный вратарь. Но против «Ливерпуля» выпустил немолодого и невысокого немца. Штефан Ортега не является особенным голкипером, он просто подходит на роль запасного в «Манчестер Сити». Прямо сейчас даже Эдерсон не готов спасти чемпионов Англии, ведь бразилец все лето вел тяжелые переговоры с саудовскими клубами. В результате «горожане» отказали покупателям из-за низкой ставки на торгах. Но заметно, что семью Эдерсона подцепили на крючок огромной зарплаты.

«Интер»

История поисков миланцев связана с переездом камерунского голкипера Онана в «Манчестер Юнайтед». Потеряли вратаря, который чудил, но подходит Индзаги, ведь умеет собраться и выдать парочку безумных сейвов. Вместо Андре пришел Янн Зоммер. Но швейцарцу через неделю исполнится 36 лет. Логично, что фаворит итальянского сезона ведет переговоры с голкипером сборной Италии Доннаруммой. Поскольку именно «Интер» выделяется по уровню игры, то Джиджи может выбрать врагов «Милана». Фанаты «россонери» его и так не любят.

«Барселона»

Тер Штеген травмировался, но ещё до этого у въедливых болельщиков «Барселоны» хватало вопросов к игре немца в ключевых поединках, особенно в еврокубках. Марк-Андре не работал в решающий момент так, как Куртуа в Лиге чемпионов за «Реал». Вот такой вратарь нужен. После травм тер Штегена в воротах оказался воспитанник клуба Иньяки Пенья, но у него нет масштаба личности и таланта для игры первым номером много лет подряд. Флик попросил Щесны вернуться после завершения карьеры, но пока у «Барселоны» нет надежного первого номера.

«Ливерпуль»

Алиссон может уйти, поэтому подписали Мамардашвили. Голкипер остался в «Валенсии» на сезон, ведь Слот ещё не знал, что бразилец из основы получит травму. Ирландец Келлехер прекрасно справляется, но посмотрим на него после «теста Кариуса». Важно проверить резервного вратаря не в сложных матчах осени, а в ключевых поединках. Это если Алиссон не успеет набрать форму, ведь он близок к возвращению. Когда бразилец вернется, то останется вопрос мотивации. Алиссон знает, что покинет клуб. Если будет стараться, то ради трансфера.

«Ювентус»

Мечтали о Доннарумме, но разминулись с Джанлуиджи, его перехватил ПСЖ . А сейчас результаты молодого тренера Мотты и низкие шансы «Ювентуса» на победу в Лиге чемпионов сделали крутого вратаря ближе к «Интеру», чем к гранду из Турина. В «Ювентусе» отпустили на пенсию Щесны, подписали Ди Грегорио, но бывший вратарь «Монцы» не новый Буффон. Как и Перин, которому 32 года. Понятно, что «Ювентус» не в том состоянии, чтобы драться за лучших голкиперов планеты, они откажут клубу. Но вратари делают разницу, особенно в молодой команде.

«Челси»

На десерт оставили команду, которая имеет в заявке 10 голкиперов. Это не шутка, на контракте с «Челси» Санчес, Йоргенсен, Петрович, Аррисабалага и многие другие стражи ворот. Боэли вообще не понимает футбол, набрали вратарей на три команды. И планируют подписать одиннадцатого вратаря, чтобы составил Роберту Санчесу конкуренцию. Речь о герое последних недель, ирландце Келлехере из «Ливерпуля». 25-летнему голкиперу не светит место в основе, когда вернется Алиссон и переедет в Ливерпуль грузин Мамардашвили. А вот в «Челси» поборется.