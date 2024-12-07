«Манчестер Сити» включился в борьбу за защитника «Ливерпуля»

1733570930

вчера, 14:28

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» и сборной Англии . Контракт игрока с «красными» заканчивается через полгода и стороны пока не смогли договориться о продлении соглашения. Таким образом, в январе Александер-Арнольд сможет начать переговоры с другими клубами и уйти летом свободным агентом.