«Манчестер Сити» включился в борьбу за защитника «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александера-Арнольда. Контракт игрока с «красными» заканчивается через полгода и стороны пока не смогли договориться о продлении соглашения. Таким образом, в январе Александер-Арнольд сможет начать переговоры с другими клубами и уйти летом свободным агентом.
Также на 26-летнего правого защитника претендуют «Барселона», «Реал» и ПСЖ.
в шрафной площадке! Хорошая пара бы получилась (....Я в спортивном плане,если что...!)...
в шрафной площадке! Хорошая пара бы получилась (....Я в спортивном плане,если что...!)...