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«Манчестер Сити» включился в борьбу за защитника «Ливерпуля»

вчера, 14:28

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александера-Арнольда. Контракт игрока с «красными» заканчивается через полгода и стороны пока не смогли договориться о продлении соглашения. Таким образом, в январе Александер-Арнольд сможет начать переговоры с другими клубами и уйти летом свободным агентом.

Также на 26-летнего правого защитника претендуют «Барселона», «Реал» и ПСЖ.

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06 декабря
Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:13
...видел я как с симпатией Сашка с Антошкой переглядывались
в шрафной площадке! Хорошая пара бы получилась (....Я в спортивном плане,если что...!)...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:42
Ух, интересно будет, смогут ли Сити убедить ТАА принять именно их предложение? Понятное дело МС и ПСЖ могут засыпать игрока деньгами, но лично мне кажется, что он либо продлит контракт с Ливерпулем, либо перейдет в Реал Мадрид, тем более там играет его хороший друг Белленгем
Гость
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