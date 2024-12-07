Клубы Серии А и Ла Лиги заинтересованы в лидере «Ботафого»

1733557794

вчера, 10:49

«Лацио», «Аталанта», «Валенсия», «Севилья» и «Вильярреал» заинтересованы в услугах полузащитника «Ботафого» и сборной Венесуэлы . Клубы намерены начать переговоры с действующим обладателем Кубка Либертадорес, чтобы узнать условия потенциального трансфера.

Напомним, Саварино выступает за «Ботафого» с января 2024 года. Его контракт действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Саварино в 6 миллионов евро.