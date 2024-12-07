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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия A 2024

Клубы Серии А и Ла Лиги заинтересованы в лидере «Ботафого»

вчера, 10:49

«Лацио», «Аталанта», «Валенсия», «Севилья» и «Вильярреал» заинтересованы в услугах полузащитника «Ботафого» и сборной Венесуэлы Джефферсона Саварино. Клубы намерены начать переговоры с действующим обладателем Кубка Либертадорес, чтобы узнать условия потенциального трансфера.

Напомним, Саварино выступает за «Ботафого» с января 2024 года. Его контракт действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Саварино в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:21
Саварино провел шикарный сезон в Бразилии перейдя туда из МЛС, но лично мне больше понравился правый вингер Луис Энрике! Энрике уже пробовал свои силы в Европе, но не зашло, но тогда он был совсем молод,да и Бетис в котором он играл был не ахти какой, возможно бразильцу нужно попробовать еще раз отправиться "покорять" европу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:47
Что то доступная цена даже для команд РПЛ)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:59
Венесуэльцы качественные футболисты с голодными глазами...
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