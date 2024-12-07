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Флик считает, что клуб должен удержать де Йонга

сегодня, 00:37

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что клуб должен сделать всё возможное, чтобы удержать полузащитника Френки де Йонга, чей контракт заканчивается летом 2026 года.

По информации источника, немецкий специалист убеждён в качествах нидерландского футболиста и считает, что он способен стать ключевым игроком для команды после того, как залечит травму лодыжки.

В свою очередь, руководству каталонского клуба не нравится, что де Йонг не торопится отвечать на его предложение о продлении контракта. Подчёркивается, что в случае, если полузащитник не пролонгирует трудовое соглашение, то «Барселона» будет готова продать его грядущим летом за небольшие деньги, чтобы не отпускать бесплатно следующим.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:25
До лета и игрок и клуб определятся со своей позицией , а сейчас это простое "сотрясание воздуха"...
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