Флик считает, что клуб должен удержать де Йонга

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сегодня, 00:37

Главный тренер «Барселоны» считает, что клуб должен сделать всё возможное, чтобы удержать полузащитника , чей контракт заканчивается летом 2026 года.

По информации источника, немецкий специалист убеждён в качествах нидерландского футболиста и считает, что он способен стать ключевым игроком для команды после того, как залечит травму лодыжки.

В свою очередь, руководству каталонского клуба не нравится, что де Йонг не торопится отвечать на его предложение о продлении контракта. Подчёркивается, что в случае, если полузащитник не пролонгирует трудовое соглашение, то «Барселона» будет готова продать его грядущим летом за небольшие деньги, чтобы не отпускать бесплатно следующим.