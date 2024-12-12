«Локомотив» сообщил о получении Ротенбергом тренерской лицензии «B-УЕФА»

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг стал обладателем тренерской лицензии категории «B-УЕФА».
Бывший футболист «железнодорожников» прокомментировал:
Хочу поблагодарить руководителя Академии РФС Ирину Геннадьевну Баранову и всё руководство РФС за большую работу, которая проводится для улучшения системы подготовки тренеров. Обучение даст мне возможность использовать современные методики и подходы в развитии футбола в России. Тренерская лицензия «B-УЕФА» поможет мне детально понять ту информацию, которую получают наши тренеры при обучении. Такой подход позволит нам в Департаменте развития молодёжного футбола выстроить более качественное взаимодействие с тренерами команд Академии всех возрастов.