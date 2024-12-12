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«Локомотив» сообщил о получении Ротенбергом тренерской лицензии «B-УЕФА»

сегодня, 11:37

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг стал обладателем тренерской лицензии категории «B-УЕФА».

Бывший футболист «железнодорожников» прокомментировал:

Хочу поблагодарить руководителя Академии РФС Ирину Геннадьевну Баранову и всё руководство РФС за большую работу, которая проводится для улучшения системы подготовки тренеров. Обучение даст мне возможность использовать современные методики и подходы в развитии футбола в России. Тренерская лицензия «B-УЕФА» поможет мне детально понять ту информацию, которую получают наши тренеры при обучении. Такой подход позволит нам в Департаменте развития молодёжного футбола выстроить более качественное взаимодействие с тренерами команд Академии всех возрастов.

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Все комментарии
Захаров Владимир
Захаров Владимир
сегодня в 12:47
А вот и новый тренер готовый для Локо. Ведь братишка тренирует СКА, почему бы и ему не по тренировать. А может сразу замахнуться на питерский Зенит?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:34
Одним физруком больше)
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:56
Такой то игрок прям..., судя по его статистике игрового времени это он должен был платить Локо, что бы его выпускали на поле.
jt64p6q5qbx3
jt64p6q5qbx3
сегодня в 11:44
Еще один никчемный тренеришко появился. Деньги папы творят чудеса.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:39
Игрок был никакой и тренер такой же будет.
Гость
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