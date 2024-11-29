Лучший бомбардир РПЛ-21/22 о просмотре в «Зените-2»: «Забавная история»

Нападающий махачкалинского «Динамо» в интервью источнику рассказал, как проходил просмотр в «Зените-2».

Это было летом 2019 года, забавная история. Я должен был переходить из «Анжи» в «Уфу», но клубы не договорились по деньгам и трансфер сорвался. В итоге я поехал на просмотр во вторую команду «Зенита». Я офигел от того, как меня встретили — у аэропорта ждал минивэн, на нём отвезли в офис к Малафееву. Там встретились, а потом он отвёл меня в ресторан. Блин, я так воодушевился! Ну прикинь, что за уровень?

Вячеслав Александрович обрисовал картину и условия контракта. Через пару дней — просмотровый матч за дубль. Были все: Радимов, Аршавин, Зырянов. Я столько моментов в той игре запорол, ты бы знал! Вообще ничего не летело, просто трагедия. После такого «перформанса» ответ «Зенита» был ожидаемый: «Извините, вы нам не подходите». Вернулся в Махачкалу и через пару дней сделал дубль за «Анжи» во Второй лиге.