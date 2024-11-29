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Лучший бомбардир РПЛ-21/22 о просмотре в «Зените-2»: «Забавная история»

вчера, 16:20

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью источнику рассказал, как проходил просмотр в «Зените-2».

Это было летом 2019 года, забавная история. Я должен был переходить из «Анжи» в «Уфу», но клубы не договорились по деньгам и трансфер сорвался. В итоге я поехал на просмотр во вторую команду «Зенита». Я офигел от того, как меня встретили — у аэропорта ждал минивэн, на нём отвезли в офис к Малафееву. Там встретились, а потом он отвёл меня в ресторан. Блин, я так воодушевился! Ну прикинь, что за уровень?

Вячеслав Александрович обрисовал картину и условия контракта. Через пару дней — просмотровый матч за дубль. Были все: Радимов, Аршавин, Зырянов. Я столько моментов в той игре запорол, ты бы знал! Вообще ничего не летело, просто трагедия. После такого «перформанса» ответ «Зенита» был ожидаемый: «Извините, вы нам не подходите». Вернулся в Махачкалу и через пару дней сделал дубль за «Анжи» во Второй лиге.

В сезоне 2021/22 форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 19 голов в составе «Уфы».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:29
много в жизни забавных моментов !
adekvat
adekvat
вчера в 18:25
И где сейчас его результативность? Раз в год и ....
s7fwy7yqs5sc
s7fwy7yqs5sc
вчера в 18:04
История Гамида Агаларова показывает, насколько непредсказуемым может быть путь футболиста. От неудачного просмотра до звания лучшего бомбардира РПЛ – это впечатляющий пример того, как важно не сдаваться после неудач. Его опыт напоминает всем нам, что даже самые трудные моменты могут стать началом чего-то великого.
Grimexo
Grimexo
вчера в 16:50
И хорошо, что не подошел Зениту-2, зато в Уфе прославился.
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:45
- Всё, что ни делается - всё к лучшему...
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