«Динамо» планирует задействовать Мостового в медийных активностях клуба

«Динамо» планирует задействовать двукратного чемпиона СССР в составе московского «Спартака» в медийных активностях футбольного клуба. Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» .

Мостовой прошел стажировку в «Динамо» в начале ноября.

Мы обсуждаем его участие в наших медийных активностях, недавно наш клуб взял награду за лучшую работу в этом направлении. Александр является известной фигурой. Возможно, вы видели фотографию Мостового в образе царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Надеемся, что и в дальнейшем Александр будет с нами взаимодействовать.