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«Динамо» планирует задействовать Мостового в медийных активностях клуба

сегодня, 11:49

«Динамо» планирует задействовать двукратного чемпиона СССР в составе московского «Спартака» Александра Мостового в медийных активностях футбольного клуба. Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Мостовой прошел стажировку в «Динамо» в начале ноября.

Мы обсуждаем его участие в наших медийных активностях, недавно наш клуб взял награду за лучшую работу в этом направлении. Александр является известной фигурой. Возможно, вы видели фотографию Мостового в образе царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Надеемся, что и в дальнейшем Александр будет с нами взаимодействовать.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ x9zzud7tnbxt (раскрыть)
сегодня в 17:19
- Вчера царь, сегодня царь - маловато будет...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:11
А что для этого необходимо было получать Лицензию Pro?
x9zzud7tnbxt
x9zzud7tnbxt
сегодня в 13:00
Он вроде бы тренировать хотел, а будет снова работать языком.
jfg9hfjqnmur
jfg9hfjqnmur
сегодня в 12:30
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 12:17
    Пивоваров - "Надеемся, что и в дальнейшем Александр будет с нами взаимодействовать и непременно в этой униформе ; кабинет для него как видите - готов"
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 12:09
    Большей глупости трудно и представить...
    Capral
    Capral
    сегодня в 12:01
    Ну а что, был Царем, станет шутом и будет свиней дрессировать. Мда, дожился, ты Мостовой...
    Гость
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