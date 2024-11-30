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Игроки «Енисея» и «Арсенала» вышли на матч с детьми из интернатов

вчера, 15:43
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Игроки «Енисея» и «Арсенала» в преддверии Международного дня инвалидов вышли на поле перед матчем 21-го тура Первой лиги (2:0) вместе с футболистами из психоневрологических интернатов.

Международный день инвалидов пройдёт 3 декабря. В пресс-службе красноярского клуба говорится:

Футболисты «Енисея» вышли на поле вместе со спортсменами из психоневрологического интерната «Солнечный мир», играющими за команду «Лига». Эти таланты не раз становились призёрами турнира «Матч равных возможностей» и обладателями главного кубка МРВ в 2022 году.

С другой стороны, команду «Арсенал» представляют игроки из психоневрологического интерната «Маганский», играющие под названием «Интермаг». Команда стала первым обладателем кубка МРВ в 2015 году.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:47
Благое дело! Надо это дело не бросать
Вещий
Вещий
вчера в 15:45
Блародный поступок... Нужно такое продолжать
Гость
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