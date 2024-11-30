Игроки «Енисея» и «Арсенала» вышли на матч с детьми из интернатов

Игроки «Енисея» и «Арсенала» в преддверии Международного дня инвалидов вышли на поле перед матчем 21-го тура Первой лиги (2:0) вместе с футболистами из психоневрологических интернатов.

Международный день инвалидов пройдёт 3 декабря. В пресс-службе красноярского клуба говорится:

Футболисты «Енисея» вышли на поле вместе со спортсменами из психоневрологического интерната «Солнечный мир», играющими за команду «Лига». Эти таланты не раз становились призёрами турнира «Матч равных возможностей» и обладателями главного кубка МРВ в 2022 году.

С другой стороны, команду «Арсенал» представляют игроки из психоневрологического интерната «Маганский», играющие под названием «Интермаг». Команда стала первым обладателем кубка МРВ в 2015 году.