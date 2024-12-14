Мбаппе 2-й раз подряд признан лучшим французским игроком сезона

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сегодня, 14:32

Нападающий «Реала» 2-й раз подряд признан лучшим французским игроком сезона 2023/24 по версии журнала France Football.

При выборе победителя рассматривались достижения прошлого сезона, когда Мбаппе еще выступал за ПСЖ .

За лучшего игрока голосуют главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза. Второе место занял из «Арсенала». Вратарь «Милана» стал третьим.

Мбаппе стал лучшим по версии France Football 2-й раз подряд и 4-й в целом. Сам Килиан заявил, что считает Салиба заслуживающим награду.