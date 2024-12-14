Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе 2-й раз подряд признан лучшим французским игроком сезона 2023/24 по версии журнала France Football.
При выборе победителя рассматривались достижения прошлого сезона, когда Мбаппе еще выступал за ПСЖ.
За лучшего игрока голосуют главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза. Второе место занял Вильям Салиба из «Арсенала». Вратарь «Милана» Мик Меньян стал третьим.
Мбаппе стал лучшим по версии France Football 2-й раз подряд и 4-й в целом. Сам Килиан заявил, что считает Салиба заслуживающим награду.
жаль, Арсенал ничего не выиграл, чтоб Салиба получил эту награду.
жаль, Арсенал ничего не выиграл, чтоб Салиба получил эту награду.