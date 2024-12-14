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Мбаппе 2-й раз подряд признан лучшим французским игроком сезона

сегодня, 14:32

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе 2-й раз подряд признан лучшим французским игроком сезона 2023/24 по версии журнала France Football.

При выборе победителя рассматривались достижения прошлого сезона, когда Мбаппе еще выступал за ПСЖ.

За лучшего игрока голосуют главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза. Второе место занял Вильям Салиба из «Арсенала». Вратарь «Милана» Мик Меньян стал третьим.

Мбаппе стал лучшим по версии France Football 2-й раз подряд и 4-й в целом. Сам Килиан заявил, что считает Салиба заслуживающим награду.

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Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 15:58
Гризманн..
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 15:25
Вот за какие))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:18
французы инертные)))
жаль, Арсенал ничего не выиграл, чтоб Салиба получил эту награду.
ABir
ABir
сегодня в 14:59
Не вызывает сомнения, что из Французов он лучший футболист. А вот лучший ли он в Реале - большой вопрос.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:56
Интересно, за какие заслуги?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 14:38
Это даже уже не смешно. Мбаппе не заслуживает этого звания. Мбаппе полсезона просидел на лавке, в ЛЧ арбитры протащили ПСЖ в плей-офф, а на Евро он провалился, забив всего 1 гол и к тому же с пенальти.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 14:35
Да уж...
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