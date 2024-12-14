Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком Узбекистана в 2024 году. Футболист получает данную награду второй раз подряд.
В текущем году Файзуллаев провёл 26 игр за ЦСКА, в которых забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. Также 21-летний атакующий полузащитник сыграл 6 матчей (ассист) за олимпийскую сборную Узбекистана и 10 матчей (3 гола и ассист) за основную.
Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет продлить контракт с Фаузуллаевым.
2. Именно играя за ЦСКА Аббос стал основным в сб. Узбекистана, стал лучшим молодым футболистом Азии и сейчас лучшим в Узбекистане, опередив даже Шомуродова, который играет в серии А.
3. Клуб много дал ему и он растет в клубе. А дальше возможны варианты. Если поступить предложение , которое его устроит, ЦСКА отпустит без разговоров.
2. Именно играя за ЦСКА Аббос стал основным в сб. Узбекистана, стал лучшим молодым футболистом Азии и сейчас лучшим в Узбекистане, опередив даже Шомуродова, который играет в серии А.
3. Клуб много дал ему и он растет в клубе. А дальше возможны варианты. Если поступить предложение , которое его устроит, ЦСКА отпустит без разговоров.
Лучший трансфер ЦСКА за плюс-минус последние 10 лет... Ну если учесть на каком мест закончил цска прошлый сезон и на каком месте они сейчас - это сомнительное утверждение. Игрок хороший, но он играет в команде середняке, а не в команде которая ведёт борьбу за чемпионство ( возможно без него ЦСКА был бы ещё ниже) ... Аббосу летом надо что-то менять. В таком ЦСКА он просто медленно но верно выдыхается. В команде которая не атакует или атакует вяло из него в итоге сделают крайнего защитника....
Лучший трансфер ЦСКА за плюс-минус последние 10 лет... Ну если учесть на каком мест закончил цска прошлый сезон и на каком месте они сейчас - это сомнительное утверждение. Игрок хороший, но он играет в команде середняке, а не в команде которая ведёт борьбу за чемпионство ( возможно без него ЦСКА был бы ещё ниже) ... Аббосу летом надо что-то менять. В таком ЦСКА он просто медленно но верно выдыхается. В команде которая не атакует или атакует вяло из него в итоге сделают крайнего защитника....
Для ЦСКА сохранение Файзуллаева имеет ключевое значение. Он уже стал одним из лидеров команды, и его прогресс в таком юном возрасте внушает большие надежды на будущее. Продолжение сотрудничества позволит клубу рассчитывать на стабильность в средней линии и дальнейшее развитие молодого таланта. Кроме того, успешное выступление Файзуллаева на международной арене повышает престиж как клуба, так и всего российского футбола.
Для ЦСКА сохранение Файзуллаева имеет ключевое значение. Он уже стал одним из лидеров команды, и его прогресс в таком юном возрасте внушает большие надежды на будущее. Продолжение сотрудничества позволит клубу рассчитывать на стабильность в средней линии и дальнейшее развитие молодого таланта. Кроме того, успешное выступление Файзуллаева на международной арене повышает престиж как клуба, так и всего российского футбола.