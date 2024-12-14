Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане

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сегодня, 13:50

Полузащитник ЦСКА признан лучшим игроком Узбекистана в 2024 году. Футболист получает данную награду второй раз подряд.

В текущем году Файзуллаев провёл 26 игр за ЦСКА , в которых забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. Также 21-летний атакующий полузащитник сыграл 6 матчей (ассист) за олимпийскую сборную Узбекистана и 10 матчей (3 гола и ассист) за основную.