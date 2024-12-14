Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане

сегодня, 13:50

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком Узбекистана в 2024 году. Футболист получает данную награду второй раз подряд.

В текущем году Файзуллаев провёл 26 игр за ЦСКА, в которых забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. Также 21-летний атакующий полузащитник сыграл 6 матчей (ассист) за олимпийскую сборную Узбекистана и 10 матчей (3 гола и ассист) за основную.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет продлить контракт с Фаузуллаевым.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМитрюшкин был признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре — декабре
Сегодня, 10:12 Фото
ОфициальноРодри стал лучшим футболистом 2024 года по версии IFFHS
Вчера, 20:35
ОфициальноСалах — лучший игрок Премьер-Лиги по итогам ноября
Вчера, 15:33
ОфициальноМусиала — лучший игрок сборной Германии по итогам 2024 года
12 декабря Фото
ОфициальноБукайо Сака — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
12 декабря
ОфициальноШевченко и ещё два нападающих введены в Зал славы «Милана»
12 декабря
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 14:39
1. Напомни когда сб.РФ играла с Узбекистаном. Ты ничего не путаешь?
2. Именно играя за ЦСКА Аббос стал основным в сб. Узбекистана, стал лучшим молодым футболистом Азии и сейчас лучшим в Узбекистане, опередив даже Шомуродова, который играет в серии А.
3. Клуб много дал ему и он растет в клубе. А дальше возможны варианты. Если поступить предложение , которое его устроит, ЦСКА отпустит без разговоров.
Capral
Capral
сегодня в 14:23, ред.
Файзик- однозначно лучший!!!!!!! И меня удивляет, почему, Газзаев и Канчельскис, выделяя футболистов из российкого чемпионата обошли вниманием Файзуллаева, который, однозначно выше, и уровнем игры, и интеллектом- тех же Батракова и Тюкавина, тем более. Я раньше часто сравнивал Файзика, с его земечательным земляком М.Анoм, Светлая ему память!!! Но в сравнении с Анoм, Файзуллаев- динамичней и быстрей, мотористей и напористей!!! Вобщем, Удачи Файзику, где бы он не играл!!! Если уйдет из ЦСКА- будет большая потеря, и для клуба, и для всего чемпионата...
Вещий
Вещий
сегодня в 14:12
А сборная России при этом играет со сборной Узбекистана на равных......

Лучший трансфер ЦСКА за плюс-минус последние 10 лет... Ну если учесть на каком мест закончил цска прошлый сезон и на каком месте они сейчас - это сомнительное утверждение. Игрок хороший, но он играет в команде середняке, а не в команде которая ведёт борьбу за чемпионство ( возможно без него ЦСКА был бы ещё ниже) ... Аббосу летом надо что-то менять. В таком ЦСКА он просто медленно но верно выдыхается. В команде которая не атакует или атакует вяло из него в итоге сделают крайнего защитника....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:05
Думаю тут никто спорить не будет!Действительно лучший!
tjqrwgv2wyea
tjqrwgv2wyea
сегодня в 13:55
Просто у него нет конкурентов совсем.
e86kch4zjsat
e86kch4zjsat
сегодня в 13:55
Признание Аббосбека Файзуллаева лучшим футболистом Узбекистана второй год подряд – заслуженное достижение, которое подтверждает его высокий уровень игры и важность для национальной сборной и клуба. В этом сезоне он продемонстрировал отличную форму, регулярно создавая моменты для партнёров и забивая важные голы. Его вклад в успехи ЦСКА и сборной Узбекистана очевиден, и неудивительно, что руководство армейцев стремится продлить контракт с таким талантливым игроком.

Для ЦСКА сохранение Файзуллаева имеет ключевое значение. Он уже стал одним из лидеров команды, и его прогресс в таком юном возрасте внушает большие надежды на будущее. Продолжение сотрудничества позволит клубу рассчитывать на стабильность в средней линии и дальнейшее развитие молодого таланта. Кроме того, успешное выступление Файзуллаева на международной арене повышает престиж как клуба, так и всего российского футбола.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 