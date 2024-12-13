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Родри стал лучшим футболистом 2024 года по версии IFFHS

сегодня, 20:35

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила полузащитника «Манчестер Сити» Родри лучшим игроком мира в 2024 году.

В десятку лучших вошли:

1. Родри («Манчестер Сити») – 191 балл.

2. Винисиус Жуниор («Реал») – 166.

3. Джуд Беллингем («Реал») – 62.

4. Ламин Ямаль («Барселона») – 39.

5-6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35.

5-6. Даниэль Карвахаль («Реал») – 35.

7. Тони Кроос («Реал») – 10.

8. Харри Кейн («Бавария») – 9.

9. Лаутаро Мартинес («Интер») – 8.

10. Килиан Мбаппе («Реал» / ПСЖ) – 7.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 22:51
Сомнительный вывод
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:42
Чисто субьективное мнение этой непрозрачной организации...
shur
shur
сегодня в 22:08
" ...авторитетность IFFHS подвергается сомнению рядом экспертов"
Википедия наше - всё! IFFHS -орган, ведущий летопись мирового футбола и всего лишь. Для тех кто не в курсе ,сидят дяди в Германии
и строчат что попало...!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:04, ред.
Не опять, а снова, неделя истерики от чёрного клановца объявляется открытой))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:43
Опять Жуниора обставили...
Гость
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