Родри стал лучшим футболистом 2024 года по версии IFFHS

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сегодня, 20:35

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) объявила полузащитника «Манчестер Сити» лучшим игроком мира в 2024 году.

В десятку лучших вошли:

1. Родри («Манчестер Сити») – 191 балл.

2. («Реал») – 166.

3. («Реал») – 62.

4. («Барселона») – 39.

5-6. («Манчестер Сити») – 35.

5-6. («Реал») – 35.

7. («Реал») – 10.

8. («Бавария») – 9.

9. («Интер») – 8.