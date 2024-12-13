Родри стал лучшим футболистом 2024 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила полузащитника «Манчестер Сити» Родри лучшим игроком мира в 2024 году.
В десятку лучших вошли:
1. Родри («Манчестер Сити») – 191 балл.
2. Винисиус Жуниор («Реал») – 166.
3. Джуд Беллингем («Реал») – 62.
4. Ламин Ямаль («Барселона») – 39.
5-6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35.
5-6. Даниэль Карвахаль («Реал») – 35.
7. Тони Кроос («Реал») – 10.
8. Харри Кейн («Бавария») – 9.
9. Лаутаро Мартинес («Интер») – 8.
10. Килиан Мбаппе («Реал» / ПСЖ) – 7.
Википедия наше - всё! IFFHS -орган, ведущий летопись мирового футбола и всего лишь. Для тех кто не в курсе ,сидят дяди в Германии
и строчат что попало...!
Википедия наше - всё! IFFHS -орган, ведущий летопись мирового футбола и всего лишь. Для тех кто не в курсе ,сидят дяди в Германии
и строчат что попало...!