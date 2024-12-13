Салах — лучший игрок Премьер-Лиги по итогам ноября

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сегодня, 15:33

Нападающий «Ливерпуля» признан лучшим игроком АПЛ по итогам ноября.

В 3 матчах футболист забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Египтянин взял эту награду в шестой раз.