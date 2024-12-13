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Салах — лучший игрок Премьер-Лиги по итогам ноября

сегодня, 15:33

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ по итогам ноября.

В 3 матчах футболист забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Египтянин взял эту награду в шестой раз.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:11
Салах не только крутой футболист, но и мастер по позирования как сделать красивый кадр))
c3zjsj2m8spr
c3zjsj2m8spr
сегодня в 17:58
Мохамед Салах продолжает демонстрировать невероятную форму! Шесть наград лучшего игрока месяца – это потрясающее достижение, которое подчеркивает его стабильность и важность для "Ливерпуля". Его вклад в ноябре был просто феноменальным: четыре гола и одна результативная передача за три матча говорят сами за себя. Салах – настоящий лидер команды, и я уверен, что он продолжит радовать болельщиков своей игрой.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 17:24
...понимаешь старина, какое дело, а ровная команда без лидеров,
по мне серая неприглядная мышка! Мне звонит дружбан, Саня сегодня мой Ливер играет, всё Я бегу смотреть на чудотворца Мо...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:02
Салах выдает второй лучший перфоманс в Ливерпуле.
однозначно лучший игрок ноября.
но......грустно, когда команда зависима от одного игрока.
так была Барса с Месси, а сейчас с Ямалем.
Ливерпуль это Салах. МанСити - Родри и КДБ.
видим, Арне Слоту сломать эту ситуацию не получается.
ибо Дарвин Нуньес только бегает и мажет, Жоту ломают падающие слоны,
Диас танцует с мячом.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:55
Вот тебе и Салах... а то его уже отправляли к Саудитам на пенсию...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:31
Опять набрал превосходную форму!
Одобрямс))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 16:16
О, Мо!..
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:00
По мне так правильный выбор! Салах феерил в ноябре!
xu8fuhgcv34w
xu8fuhgcv34w
сегодня в 15:56
Ещё пару лет должен быть в поряде Салашонок
Гость
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