Салах — лучший игрок Премьер-Лиги по итогам ноября

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ по итогам ноября.
В 3 матчах футболист забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Египтянин взял эту награду в шестой раз.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ по итогам ноября.
В 3 матчах футболист забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Египтянин взял эту награду в шестой раз.
по мне серая неприглядная мышка! Мне звонит дружбан, Саня сегодня мой Ливер играет, всё Я бегу смотреть на чудотворца Мо...!!!
по мне серая неприглядная мышка! Мне звонит дружбан, Саня сегодня мой Ливер играет, всё Я бегу смотреть на чудотворца Мо...!!!
однозначно лучший игрок ноября.
но......грустно, когда команда зависима от одного игрока.
так была Барса с Месси, а сейчас с Ямалем.
Ливерпуль это Салах. МанСити - Родри и КДБ.
видим, Арне Слоту сломать эту ситуацию не получается.
ибо Дарвин Нуньес только бегает и мажет, Жоту ломают падающие слоны,
Диас танцует с мячом.
однозначно лучший игрок ноября.
но......грустно, когда команда зависима от одного игрока.
так была Барса с Месси, а сейчас с Ямалем.
Ливерпуль это Салах. МанСити - Родри и КДБ.
видим, Арне Слоту сломать эту ситуацию не получается.
ибо Дарвин Нуньес только бегает и мажет, Жоту ломают падающие слоны,
Диас танцует с мячом.
Одобрямс))
Одобрямс))