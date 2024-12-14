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Топ-клубы РПЛ проявляют интерес к игрокам махачкалинского «Динамо»

сегодня, 16:41

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что топ-клубы РПЛ проявляют интерес к вратарю «динамовцев» Даниилу Волку и защитнику дагестанского клуба Валентину Пальцеву.

Интерес действительно есть. Но пока разговора, который подошёл бы к финишной ленточке, нет. Наша позиция: разговоры и переговоры пусть идут, но мы отпускать их сейчас не хотим. Это будет неправильно, если мы будем лучших наших футболистов продавать зимой. Другое дело — в конце сезона, когда уже достигнут результат.

С другой стороны, если игроки сами будут проявлять настойчивость, тогда насильно мил не будешь, лучше игрока в такой ситуации отпустить. Но на данный момент нас всё устраивают. Мы понимаем, что их роль в команде существенна, и нам надо добавлять.

Ранее Гаджиев подвёл итоги выступления «Динамо» в первой части сезона.

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Все комментарии
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xv7n8hn4d7fg
сегодня в 17:37
Тем кто любит ставить автобус - тем нужны игроки из Махачкалы.
Futurista
Futurista
сегодня в 17:23
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:12
Ни в коем случае зимой никого не продавать. Махачкала должны быть в РПЛ
Дагестан это заслужил
Гость
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