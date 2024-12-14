Агент Монтеса отреагировал на слухи о том, что игрок может покинуть «Локо»

Футбольный агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса, отреагировал на информацию о том, что его клиент может покинуть «красно-зелёных» в зимнее трансферное окно.
Сесар не думает об уходе из клуба. Эта новость 100-процентный фейк. Не читайте мексиканскую прессу.
Напомним, Монтес перешёл в «Локомотив» из «Альмерии» в сентябре текущего года. Его контракт действует до июня 2029 года.
Ранее ещё один агент Монтеса Гелу Родригес оценил выступление игрока в первой части сезона РПЛ.