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Агент Монтеса отреагировал на слухи о том, что игрок может покинуть «Локо»

сегодня, 15:42

Футбольный агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса, отреагировал на информацию о том, что его клиент может покинуть «красно-зелёных» в зимнее трансферное окно.

Сесар не думает об уходе из клуба. Эта новость 100-процентный фейк. Не читайте мексиканскую прессу.

Напомним, Монтес перешёл в «Локомотив» из «Альмерии» в сентябре текущего года. Его контракт действует до июня 2029 года.

Ранее ещё один агент Монтеса Гелу Родригес оценил выступление игрока в первой части сезона РПЛ.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:49
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