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Лучший бомбардир Первой лиги Юшин перейдёт в «Торпедо»

сегодня, 09:01

Московское «Торпедо» отправило в «Родину» письмо о выкупе 29-летнего вингера Александра Юшина за 17,5 млн рублей, эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

По данным источника, с самим игроком согласован договор на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон. Контракт будет подписан после выхода Юшина из отпуска в январе.

В 19 матчах текущего сезона в Первой лиге на счету Юшина 8 голов и 2 ассиста. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с форвардом «Урала» Мартином Секуличем, который тоже забил 8 мячей.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 09:30
Оно усиляется для перехода в РПЛ. Получится ли. А если получится, то надолго ли?)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:08
Торпедо идет в РПЛ - отлично!
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