Лучший бомбардир Первой лиги Юшин перейдёт в «Торпедо»

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сегодня, 09:01

Московское «Торпедо» отправило в «Родину» письмо о выкупе 29-летнего вингера за 17,5 млн рублей, эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

По данным источника, с самим игроком согласован договор на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон. Контракт будет подписан после выхода Юшина из отпуска в январе.

В 19 матчах текущего сезона в Первой лиге на счету Юшина 8 голов и 2 ассиста. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с форвардом «Урала» , который тоже забил 8 мячей.