Агент Помазуна высказался о будущем футболиста

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, высказался на тему будущего своего клиента.
Может ли Илья уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна? Думаю, что если Помазун и уйдёт из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит. Сейчас он отдыхает, приедет после Нового года, тогда и поговорим. А сейчас гадать ничего хочу.
Но скорее всего, если Помазун уйдёт из ЦСКА, то это будет полноценный трансфер, а не аренда. Интерес «Спартака»? Без комментариев.
Напомним, контракт Помазуна с ЦСКА действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 28-летний россиянин не играл. Портал Transfermarkt оценивает Помазуна в 1,2 миллиона евро.
Ранее в ЦСКА заявили, что клуб работает над снятием трансферного бана.