Агент Помазуна высказался о будущем футболиста

Футбольный агент , представляющий интересы вратаря ЦСКА , высказался на тему будущего своего клиента.

Может ли Илья уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна? Думаю, что если Помазун и уйдёт из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит. Сейчас он отдыхает, приедет после Нового года, тогда и поговорим. А сейчас гадать ничего хочу.