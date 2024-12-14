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Агент Помазуна высказался о будущем футболиста

сегодня, 11:52

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, высказался на тему будущего своего клиента.

Может ли Илья уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна? Думаю, что если Помазун и уйдёт из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит. Сейчас он отдыхает, приедет после Нового года, тогда и поговорим. А сейчас гадать ничего хочу.

Но скорее всего, если Помазун уйдёт из ЦСКА, то это будет полноценный трансфер, а не аренда. Интерес «Спартака»? Без комментариев.

Напомним, контракт Помазуна с ЦСКА действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 28-летний россиянин не играл. Портал Transfermarkt оценивает Помазуна в 1,2 миллиона евро.

Ранее в ЦСКА заявили, что клуб работает над снятием трансферного бана.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:32
Больше полгода не играл и снова отдыхает? Просто не нужен никому.
y3sga57rc6pq
y3sga57rc6pq
сегодня в 12:22
Вратарь себя ничем не проявил, очень много других вратарей выше классом.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:04
Конечно агента устраивает только чистая продажа его клиента... Просто с неё самые большие барыши.. Сафонову глубоко плевать на карьеру Помазуна, для него игрок лишь источник дохода.
kn5yy4zfxt26
kn5yy4zfxt26
сегодня в 11:56
Потерялся как-то Илья, надо ему менять клуб
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