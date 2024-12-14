Агент лучшего бомбардира «Ривер Плейта» отреагировал на интерес ЦСКА

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сегодня, 15:56

Футбольный агент Хуан Пабло Пачон, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейта» и сборной Колумбии , отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА .

У нас есть интерес от многих клубов. Посмотрим, что получится.

Борха выступает за «Ривер Плейт» с лета 2022 года. Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне 31-летний форвард сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч, отдал 4 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Борху в 4,5 миллиона евро.