РПЛ назвала претендентов на приз за лучший гол ноября и декабря

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на лучший гол по итогам ноября и декабря.
Тео Бонгонда (14 тур, ЦСКА – «Спартак», 45’)
Хуан Мануэль Боселли (15 тур, «Динамо» Москва – «Пари НН», 11’)
Луис Чавес (15 тур, «Динамо» Москва – «Пари НН», 49’)
Максим Самородов (16 тур, «Крылья Советов» – «Ахмат», 43’)
Доминик Ороз (16 тур, «Крылья Советов» – «Ахмат», 49’)
Родриго Саравия (17 тур, «Ростов» – «Пари НН», 60’)
Эсекьель Барко (17 тур, «Краснодар» – «Спартак», 90+3’)
Игорь Лещук (17 тур, «Ахмат» – «Динамо» Москва, 90+5’)
Все голы можно посмотреть здесь.
Победитель будет определён по результатам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан мяч, выбранный легендами Премьер-Лиги.
Голосование завершится 20 декабря в 11:00 по московскому времени.
Ранее стал известен лучший футболист последних двух месяцев.
Посмотрел видео, дополню коммент, гол Саравии конечно классный, комбинация у Ростова вышла на загляденье. Если не Барко или Бонгонда то безусловно этот.
Посмотрел видео, дополню коммент, гол Саравии конечно классный, комбинация у Ростова вышла на загляденье. Если не Барко или Бонгонда то безусловно этот.
Я за гол Ороза
Я за гол Ороза