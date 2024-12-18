РПЛ назвала претендентов на приз за лучший гол ноября и декабря

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сегодня, 13:17

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на лучший гол по итогам ноября и декабря.

(14 тур, ЦСКА – «Спартак», 45’)

(15 тур, «Динамо» Москва – «Пари НН», 11’)

(15 тур, «Динамо» Москва – «Пари НН», 49’)

(16 тур, «Крылья Советов» – «Ахмат», 43’)

(16 тур, «Крылья Советов» – «Ахмат», 49’)

(17 тур, «Ростов» – «Пари НН», 60’)

(17 тур, «Краснодар» – «Спартак», 90+3’)

(17 тур, «Ахмат» – «Динамо» Москва, 90+5’)

Все голы можно посмотреть здесь.

Победитель будет определён по результатам трёх голосований: легенд РПЛ , экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан мяч, выбранный легендами Премьер-Лиги.

Голосование завершится 20 декабря в 11:00 по московскому времени.

Ранее стал известен лучший футболист последних двух месяцев.