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РПЛ назвала претендентов на приз за лучший гол ноября и декабря

сегодня, 13:17

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на лучший гол по итогам ноября и декабря.

Тео Бонгонда (14 тур, ЦСКА – «Спартак», 45’)

Хуан Мануэль Боселли (15 тур, «Динамо» Москва – «Пари НН», 11’)

Луис Чавес (15 тур, «Динамо» Москва – «Пари НН», 49’)

Максим Самородов (16 тур, «Крылья Советов» – «Ахмат», 43’)

Доминик Ороз (16 тур, «Крылья Советов» – «Ахмат», 49’)

Родриго Саравия (17 тур, «Ростов» – «Пари НН», 60’)

Эсекьель Барко (17 тур, «Краснодар» – «Спартак», 90+3’)

Игорь Лещук (17 тур, «Ахмат» – «Динамо» Москва, 90+5’)

Все голы можно посмотреть здесь.

Победитель будет определён по результатам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан мяч, выбранный легендами Премьер-Лиги.

Голосование завершится 20 декабря в 11:00 по московскому времени.

Ранее стал известен лучший футболист последних двух месяцев.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:51
Вот, тоже, этого не понимаю!!! Если да, то лучший гол надо Шелии записать!!! Лучше и не придумать!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:29, ред.
Всех голов не видел, но гол Бонгонды надо признать символичным началом грозной поступи Спартака, всё таки с Пари НН в первой игре чисто на фарте неуклюжую победку увезли. Хотя гол Барко Краснодару конечно по всем статьям красивее, и проход, и завершение, и попадание, всё игрока топ уровня, в голову лезли сравнения ни с кем то там, а с самим его звёздным соотечественником между прочим. Но гол Бангонды по значению конечно выше был, победный в дерби, а не третий уже разобранному Краснодару. Да, даже среди двух спартаковских голов выбор очень непростой.

Посмотрел видео, дополню коммент, гол Саравии конечно классный, комбинация у Ростова вышла на загляденье. Если не Барко или Бонгонда то безусловно этот.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:21
А Лещук че здесь делает?)))) Там тупо фартануло из-за воротчика Ахмата))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:21, ред.
Проход Самородова понравился и как лупанул Ороз!))
Я за гол Ороза
Гость
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