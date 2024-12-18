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Винисиус – лучший футболист сезона. Раздали престижные награды ФИФА в разных номинациях

18 декабря 2024, 09:09
Анчелотти, Перес и Винисиус

У «Реала» много победителей.

Официальные призы от ФИФА традиционно подытоживают год. В этот раз стало веселее, ведь случился скандал с «Реалом» на церемонии вручения «Золотого мяча» и других престижных наград. Родри тогда обошел Винисиуса. Президент «сливочных» запретил своим футболистам появляться в Париже. Позже разорвали отношения с организаторами церемонии. Глупость, конечно. Но тот скандал в итоге помог представителю «Реала». Винисиус получил приз «The Best», а голосовали за него тренеры, капитаны сборных и фанаты.

Винисиус – лучший футболист сезона. Раздали престижные награды ФИФА в разных номинациях

Победитель от ФИФА не всегда совпадает с обладателем «Золотого мяча». Например, дважды выигрывал Роберт Левандовски, опережая Роналду и Месси. Ван Дейк уступил Месси в номинации, а Бензема жюри, связанное с ФИФА, проигнорировало. Но в этот раз победил представитель «Реала». Винисиус набрал 48 пунктов, у Родри 43 очка, а третьим пришел Беллингем. Джуд с 37 пунктами в пересчете с голосов лишь немножко оторвался от Карвахаля и Ямаля. У правого латераля сборной Испании Дани 31 пункт, а у правого вингера «Красной Фурии» Ламина на один балл меньше. Интересно, что в голосовании ФИФА шестое место занял Месси. Это лишний раз подчеркивает – никогда не доверяйте важные выборы футболистам и тренерам. Они не понимают смысла выбора лучшего игрока сезона с августа по август, а всегда голосуют за своих любимцев. Например, капитан сборной Аргентины Месси поставил на первую строчку Ямаля, дальше Мбаппе, и лишь третьим определил Винисиуса. Родри в первой тройке места не нашлось, хотя Мбаппе ничего не показал в ПСЖ и на Евро-2024.

Винисиус – лучший футболист сезона. Раздали престижные награды ФИФА в разных номинациях

Как обычно у людей из ФИФА бывает, они не знают о существовании фланговых защитников. В этот раз правого латераля Карвахаля нельзя было выбросить, так как отличался в Лиге чемпионов и на Евро-2024. Но вот на левый фланг сборной года воткнули центрального защитника Салиба. В центре оказались Диаш и Рюдигер, и это тоже спорный выбор. У «Манчестер Сити» и «Реала» были проблемы в защите в прошлом сезоне. Салиба мог оказаться в центре за прогресс, хотя на Евро-2024 сборная Франции не сумела дойти до финала. Впрочем, как и команды Диаша и Рюдигера. Но вот в центре полузащиты – суперзвезды. Родри – чемпион Европы, Кроос и Беллингем – победители Лиги чемпионов. В атаке проще всего придраться к Холанду, не сыгравшему на Евро-2024, но Ямаль и Винисиус заслужили звание героев футбольного сезона.

Винисиус – лучший футболист сезона. Раздали престижные награды ФИФА в разных номинациях

Лучшим тренером прошлого клубного сезона стал Анчелотти. Напомним, что результаты «Реала» в новом футбольном цикле не учитывались. Нет смысла критиковать Карло за поражения с Мбаппе в основе. Учитывался отрезок, когда итальянец выиграл чемпионат Испании и стал лучшим в Лиге чемпионов. Также были не менее интересные кандидаты. Гвардиола не имел шансов, мало победы в АПЛ. Но был Скалони – чемпион Южной Америки, и де ла Фуэнте – победитель Евро-2024. Также отметили в номинации Хаби Алонсо. Молодой тренер впервые сделал «Байер» чемпионом Германии. Пожалуй, интереснее всех выступили два испанца, Алонсо и де ла Фуэнте. «Байер» явно тренерская команда, а Луис протащил Испанию через серию невероятно сложных соперников в группе и плей-офф чемпионата Европы. Но Анчелотти поставили выше, ничего против кандидатуры Карло не имеем, было несколько достойных кандидатов.

Винисиус – лучший футболист сезона. Раздали престижные награды ФИФА в разных номинациях

Как и в случае с призом имени Яшина, лучшим вратарем прошлого сезона по версии экспертов ФИФА стал Эмилиано Мартинес. «Астон Вилла» впервые в истории вышла в Лигу чемпионов, сборная Аргентины защитила звание лучшей команды двух Америк, ведь на турнире в США были представители разных континентов. Мартинес задорный и яркий голкипер. Да и номинантов в этот раз выбрали немного странных. Нет вопросов к Симону, чемпиону Европы с Испанией. Круто сыграл за «Реал», пока Куртуа долго лечился, молодой вратарь Лунин. Но Райя, Эдерсон и Доннарумма провели не самый сильный прошлый сезон, к ним были вопросы. Да и Мик Меньян, хотя выручал сборную Франции, ничего в итоге не выиграл с «трехцветными» и «Миланом». Впрочем, Мартинес был явным фаворитом, его победа совсем не удивляет. Даже в новом сезоне впечатлял, хотя эти результаты, напомним, не учитывались.

Был ещё приз за лучший гол года в мужском футболе. Премию имени Ференца Пушкаша получил Алехандро Гарначо. На днях его вывели из состава «Манчестер Юнайтед» перед дерби с «горожанами», поскольку подозревают вингера в сливе состава Аморима. Гарначо молодой и горячий, а его брат связан с футбольными блогами, поэтому не исключаем вину. Но вот в поединке против «Эвертона» Алехандро сыграл безупречно. Аргентинец забил в падении через себя, по праву забрал престижную награду. Также отметим прикол из женских номинаций. У девушек приз за лучший гол года носит имя бразильянки Марты. И в этот раз награду имени Марты забрала Марта. В ФИФА осталось придумать приз имени Месси. Например, лучшему молодому игроку года, но в обход правил отдать его Лионелю. Глава организации Инфантино несказанно рад, что «Реал» получил столько призов, поскольку ему нужна поддержка Переса перед клубным ЧМ.

Провели жеребьевку, 12 европейских клубов вступят в борьбу за трофей с представителями других конфедераций летом следующего года в США. На недавнем Кубке Америки в этой стране были большие проблемы с организацией, но Инфантино никогда не волновали условия для фанатов. Платите деньги и заткнитесь – негласный девиз ФИФА, если судить по их действиям. Предсказуемо, что выборщики здесь не отметили Родри. У них шестым в голосовании оказался Лионель Месси, который ходил пешком в МЛС и не всегда был невероятным в составе сборной Аргентины. К сожалению, есть вопросы к жюри и «Золотого мяча», и призов от ФИФА. А вот женские награды комментировать не беремся, тут нужно быть экспертом в этом подвиде. Но самый престижный приз забрала Айтана Ботмани, двукратная обладательница «Золотого мяча» среди женщин из «Барселоны» и сборной Испании. Вот таким получился прошлый футбольный сезон. С красивым голом в падении через себя от Гарначо, жаркой борьбой Родри и Винисиуса за призы, а также победами Аргентины, Испании и «Реала».

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Все комментарии
rmrmrml
rmrmrml
18 декабря 2024 в 20:19
ну хоть здесь справедливость восторжествовала, а не как при ЗМ!!!
7gkt4a27mdwa
7gkt4a27mdwa
18 декабря 2024 в 12:53
За зм тоже непонятно кто голосует. Винисиуса не включить в топ 10, это надо быть невеждой. Из за таких журналюг, Вини и не получил зм, но там скорее это заговор уефа против Реала и Суперлиги. Те кто думают что Родри заслужил, просто вспомните сезон, его даже в топ 10 не было. Даже когда Испания вышла в финал, его не было в номинантах. В финале отыграл только один тайм, и уефа невтему объявили его лучшим игроком турнира, хотя Оьлмо, Уильямс, тот же Ямаль были лучше. Даже карвахаль провел турнир лучше Родри.
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