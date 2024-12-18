Влахович признан лучшим футболистом года в Сербии

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сегодня, 08:38

Нападающий «Ювентуса» получил от Футбольного союза Сербии награду лучшему футболисту 2024 года.

Церемония награждения пройдёт 18 декабря в Сава-центре в Белграде.

В прошлом сезоне футболист провёл в составе туринского клуба 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отметился четырьмя результативными передачами.

В текущей кампании у него 20 игр за «Юве», 12 забитых мячей и 2 ассиста. В составе сборной Сербии он отыграл 3 встречи на чемпионате Европы-2024, не отличившись результативными действиями.