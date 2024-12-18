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Влахович признан лучшим футболистом года в Сербии

сегодня, 08:38

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович получил от Футбольного союза Сербии награду лучшему футболисту 2024 года.

Церемония награждения пройдёт 18 декабря в Сава-центре в Белграде.

В прошлом сезоне футболист провёл в составе туринского клуба 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отметился четырьмя результативными передачами.

В текущей кампании у него 20 игр за «Юве», 12 забитых мячей и 2 ассиста. В составе сборной Сербии он отыграл 3 встречи на чемпионате Европы-2024, не отличившись результативными действиями.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:04
Да там у него особо конкурентов нет. Из всех сербов он один более или менее на слуху.
матос
матос
сегодня в 09:49
Мне лично у сербов нравится как нап Митрович.
e3adzansnfn5
e3adzansnfn5
сегодня в 09:31
На уровне Сербии он конечно лучший
b4cmw4mke6b9
b4cmw4mke6b9
сегодня в 08:51
Эх, нам бы такого футболиста...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:42
Поздравим Душина с заслуженной наградой!
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