Стали известны новые подробности травмы Ямаля

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сегодня, 15:21

Стали известны, оптимистичные новости по поводу восстановления нападающего «Барселоны» и сборной Испании . Медицинский штаб каталонцев подтвердил, что внешняя боковая связка лодыжки не затронута, это упрощает процесс реабилитации и сокращает время восстановления.

Ранее «Барселона» сообщила, что Ямаль пропустит примерно 3 — 4 недели.