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Стали известны новые подробности травмы Ямаля

сегодня, 15:21

Стали известны, оптимистичные новости по поводу восстановления нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Медицинский штаб каталонцев подтвердил, что внешняя боковая связка лодыжки не затронута, это упрощает процесс реабилитации и сокращает время восстановления.

Ранее «Барселона» сообщила, что Ямаль пропустит примерно 3 — 4 недели.

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Официально«Барселона» сообщила, что Ямаль пропустит примерно 3-4 недели
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:49
отдыхать, восстанавливаться, не спешить на поле !
матос
матос
сегодня в 15:47
загоняют бедного мальца , как бы потом во второго Фати не превратился
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:31
и когда тренерский штаб Барсы поймет, что вот такая эксплуатация воспитанников как сформировавшихся игроков есть прямой путь к превращению талантливых игроков в хронических травматов??
возможно, когда купят нормальных готовых игроков.
нет денег.
есть порочный круг.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:27
никогда этих дровосеков из клубов третьего сорта не станут вышвыривать из большого футбола за опасную игру.
наоборот, почти в каждом матче им дадут зеленый свет бить Ямаля именно по этой ноге....именно дровосеки и бессовестные тренера рушат талантливым игрокам судьбы...и дальше, как ни в чем не бывало, продолжают свою бездарную карьеру, о которой никто никогда не вспомнит через пару лет
Гость
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