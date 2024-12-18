Стали известны новые подробности травмы Ямаля

Стали известны, оптимистичные новости по поводу восстановления нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Медицинский штаб каталонцев подтвердил, что внешняя боковая связка лодыжки не затронута, это упрощает процесс реабилитации и сокращает время восстановления.
Ранее «Барселона» сообщила, что Ямаль пропустит примерно 3 — 4 недели.
возможно, когда купят нормальных готовых игроков.
нет денег.
есть порочный круг.
возможно, когда купят нормальных готовых игроков.
нет денег.
есть порочный круг.
наоборот, почти в каждом матче им дадут зеленый свет бить Ямаля именно по этой ноге....именно дровосеки и бессовестные тренера рушат талантливым игрокам судьбы...и дальше, как ни в чем не бывало, продолжают свою бездарную карьеру, о которой никто никогда не вспомнит через пару лет
наоборот, почти в каждом матче им дадут зеленый свет бить Ямаля именно по этой ноге....именно дровосеки и бессовестные тренера рушат талантливым игрокам судьбы...и дальше, как ни в чем не бывало, продолжают свою бездарную карьеру, о которой никто никогда не вспомнит через пару лет