Ямаль может пропустить матч против «Атлетико»

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сегодня, 15:46

Нападающий «Барселоны» получил травму в матче чемпионата Испании против «Леганеса» (0:1).

Как сообщается, у форварда диагностировано растяжение лодыжки. Его участие в матче против мадридского «Атлетико» под вопросом.