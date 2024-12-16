Ямаль может пропустить матч против «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в матче чемпионата Испании против «Леганеса» (0:1).
Как сообщается, у форварда диагностировано растяжение лодыжки. Его участие в матче против мадридского «Атлетико» под вопросом.
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в матче чемпионата Испании против «Леганеса» (0:1).
Как сообщается, у форварда диагностировано растяжение лодыжки. Его участие в матче против мадридского «Атлетико» под вопросом.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!