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Ямаль может пропустить матч против «Атлетико»

сегодня, 15:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в матче чемпионата Испании против «Леганеса» (0:1).

Как сообщается, у форварда диагностировано растяжение лодыжки. Его участие в матче против мадридского «Атлетико» под вопросом.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:21
А вот за эту потерю надо прежде всего спросить с Главного тренера Барсы, почему он не заменил Ямаля ещё в первом тайме или хотя бы в перерыве, когда Ламин подавал признаки дискомфорта в ноге, а держал его до последнего на поле. Мало того, что он никак не повлиял на печальный для Барсы исход матча, так ещё рискует пропустить следующую очень важную и принципиальную игру против Атлетов из Мадрида. Благо, что потом наступает рождественско-новогодняя пауза и у Ямала будет возможность поправить здоровье и восстановится, но возможно этого бы не потребовалось, замени его Флик сразу в первой четверти матча.
Болейте за своих, а не против чужих!
r2knavp64bkd
r2knavp64bkd
сегодня в 17:20
У Атлетико Мадрид будет шанс на победу
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:16
Конечно не хотелось бы чтобы игрок повторил судьбу фати
Incredulous
Incredulous
сегодня в 16:13
О, так Ямаль ещё и за Атлетик на пол ставки подрабатывает.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:11, ред.
О чём эта статья, не понятно? Самому проверять информацию нет желания, но, если следующий матч с Атлетико, то Ямалю лучше его пропустить... Потому, что Барселона проиграет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:50
По версии автора статьи в том матче Ямаль получил травму.
Нет?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:47
А причем здесь матч Алавеса с Бильбао?
А пацану здоровья, в таких матчах должны играть все сильнейшие)
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