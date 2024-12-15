«Фиорентина» определилась с будущим Бове, который пережил остановку сердца

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сегодня, 16:34

Полузащитник «Фиорентины» вчера вновь встретился с партнёрами по команде после того, как потерял сознание 1 декабря во время матча 14-го тура Серии А против «Интера». На стадионе «Виола Парк» Бове приветствовали аплодисментами игроки, тренерский штаб и руководство клуба. Футболист наблюдал всю тренировку со стороны в компании главного тренера Раффаэле Палладино.

Также Бове принял участие в рождественской фотосессии команды. Его мечтой остаётся снова стать профессиональным футболистом, но пока рано говорить о том, удастся ли ему это сделать и где. Однако, по крайней мере до июня, он останется в «Фиорентине» и будет помогать по мере сил, выступая в качестве посредника между тренерским штабом и игроками.

Напомним, 13 декабря Бове выписали из больницы, установив съёмный подкожный дефибриллятор.