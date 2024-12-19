Распадори заинтересовал «Ювентус»

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори попал в сферу интересов «Ювентуса».
Ранее неаполитанцы не хотели расставаться с игроком, но сейчас готовы изучать предложения. Туринцы могут включить в сделку Данило или Николо Фаджоли, главный тренер «Наполи» Антонио Конте хотел бы видеть этих игроков в своей команде.
«Бьянконери» пытались взять Распадори в аренду, но получили отказ, неаполитанцы намерены получить за футболиста 18-20 миллионов евро.
«Ювентус» оценивает трансфер Фаджоли в 25 млн евро, переговоры продолжаются.