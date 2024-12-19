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Распадори заинтересовал «Ювентус»

сегодня, 15:33

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори попал в сферу интересов «Ювентуса».

Ранее неаполитанцы не хотели расставаться с игроком, но сейчас готовы изучать предложения. Туринцы могут включить в сделку Данило или Николо Фаджоли, главный тренер «Наполи» Антонио Конте хотел бы видеть этих игроков в своей команде.

«Бьянконери» пытались взять Распадори в аренду, но получили отказ, неаполитанцы намерены получить за футболиста 18-20 миллионов евро.

«Ювентус» оценивает трансфер Фаджоли в 25 млн евро, переговоры продолжаются.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:00
Он в Наполи сник , зачем он нужен Юве.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:51
Распадори ведь был хорош в Сассуоло ! А потом начались эксперименты в Наполи
Вещий
Вещий
сегодня в 15:48
думаю что договорятся полюбовно.... одного увидим в Юве, а других в Наполи.
Гость
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