Распадори заинтересовал «Ювентус»

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сегодня, 15:33

Нападающий «Наполи» попал в сферу интересов «Ювентуса».

Ранее неаполитанцы не хотели расставаться с игроком, но сейчас готовы изучать предложения. Туринцы могут включить в сделку или , главный тренер «Наполи» Антонио Конте хотел бы видеть этих игроков в своей команде.

«Бьянконери» пытались взять Распадори в аренду, но получили отказ, неаполитанцы намерены получить за футболиста 18-20 миллионов евро.

«Ювентус» оценивает трансфер Фаджоли в 25 млн евро, переговоры продолжаются.