«Ривер Плейт» намерен приобрести чемпиона мира

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сегодня, 10:04

«Ривер Плейт» заинтересован в подписании защитника «Лиона» и сборной Аргентины . Французский клуб готов рассмотреть предложение по игроку, так как испытывает финансовые проблемы. Недавно жена Тальяфико призналась, что покинула Лион после двух попыток ограбления.

Напомним, 32-летний левый защитник перешёл в «Лион» из «Аякса» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Тальяфико провёл 8 матчей в Лиге 1 и 5 матчей в Лиге Европы, забил 2 мяча и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.