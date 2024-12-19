Замена для Модрича в «Реале» и цели клубов АПЛ. Скауты грандов внимательно смотрят Серию А

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19 декабря 2024, 14:32

Богатейшие клубы мира ищут усиление в Италии.

В этом сезоне на знаменитом полуострове невероятно интересная борьба за Скудетто. Хотя «Интер» время от времени напоминает, кто в доме хозяин и чемпион, Индзаги терял очки и позволил целому ряду команд почувствовать вкус погони. Футболисты Серии А растут в цене. В этой лиге самые мощные и богатые клубы ищут себе новичков. Причем рядом с юными талантами находятся футболисты в самом соку. У лидеров списка по стоимости много приглашений и непростой выбор новой команды.

Хвича Кварацхелия («Наполи») – 85 млн евро

В Серии А выше оценивают лишь стоимость контракта Луатаро Мартинеса. Но его жена не хочет покидать Милан, поэтому аргентинский форвард «Интера» остался, отказав покупателям. Супруга Кварацхелии не определяет его будущее. Неаполь колоритный город, но Хвича давно планирует уход. Осталось лишь дождаться клуба, где грузин нужен в основе на левом фланге. Также важно, чтобы владелец «Наполи» Де Лаурентис не устроил цирк, как с уходом Осимхена. Тогда сорвали все адекватные сделки, нигериец оказался в «Галатасарае».

Николо Барелла («Интер») – 80 млн евро

Говорят, что «Реал» включил Бареллу в список хавбеков, которых подпишут после завершения карьеры Модрича. Лука подумывает завершить карьеру следующим летом, как и его бывший напарник по «Реалу» Бензема. Барелла засиделся в «Интере». Если Пересу нравятся футболисты с именами христианских святых, то после Луки логично доверится Николаю. Итальянец не всегда в последнее время на пике формы, но по сумме характеристик Барелла в списке игроков, которые могут изменить игру команды. Как МакАллистер в «Ливерпуле».

Маркус Тюрам («Интер») – 75 млн евро

Тюрам заинтересовал серьезные команды. «Ливерпуль» в их числе. Кубковые голы Дарвина Нуньеса вряд ли изменят платы директора «красных» Эдвардса. Уругвайцу не до конца доверяют, а Тюрам набирает в цене и становится более зрелым форвардом, чем раньше. Сын легендарного защитника «Пармы» и «Ювентуса» точно не планирует всю жизнь провести в итальянском чемпионате. Во времена его отца Лилиана лига была выдающейся, а сейчас просто интересная. Конечно, 75 млн евро это огромные деньги, но Тюрам разноплановый и сильный игрок.

Рафаэль Леау («Милан») – 75 млн евро

Португалец не всегда контролирует свою скорость. Будь он умнее в решающий момент, давно бы покинул «Милан» и оказался в составе команды, которая чаще играет в решающих матчах Лиги чемпионов. Например, когда «Манчестер Сити» искал себе левого вингера после неудачи Грилиша, то могли рассмотреть Леау. Но у него с Доку схожие минусы, а молодой бельгиец дешевле. «Милан» затянул с расставанием с Леау, раньше его можно было отправить в другой клуб за большие деньги. Но поскольку Рафаэлю всего 25 лет, за ним ещё придут.

Душан Влахович («Ювентус») – 60 млн евро

Лучший игрок года в Сербии – трансферная цель клубов АПЛ . Часто говорят об «Арсенале», где нужен форвард для решающих голов в чемпионате и плей-офф ЛЧ . Влахович отвлекался на вещи за пределами футбольного поля, поэтому не раскрылся так быстро, как мог. Но по набору характеристик – сильный удар, классная игра головой, неплохие открывания в атаке, входит в число молодых и перспективных нападающих. Влахович ждёт приглашения в более стабильный клуб, чем «Ювентус». А пока является часть неуступчивого проекта Мотты.

Адемола Лукман («Аталанта») – 55 млн евро

Игрок года в Африке заслужил почетное звание, ведь добился успехов в «Аталанте». Лукман уже играл в Англии, ведь нигериец родился в Лондоне. Но в «Эвертоне», «Фулхэме» и «Лестере» невозможно выиграть Лигу Европы. А вот голы в ворота «Байера» в финале с «Аталантой» помогли фланговому форварду. Лукман сохранил форму в новом сезоне, часто тревожил оборону «Реала» и Куртуа в недавнем матче Лиги чемпионов. Хотя нигерийцу 27 лет, старше многих в этом списке, Лукман может заинтересовать богатый клуб, ведь выдает результат здесь и сейчас.

Тиджани Рейндерс («Милан») – 50 млн евро

Внимательные скауты заметили парня ещё в прошлом сезоне. Дальше вели хавбека «Милана» в сборной. На Евро-2024 Рейндерс выступил неплохо. Осталось не останавливаться. Хотя Тиджани 26 лет, то есть поздно раскрылся, у него после многолетней карьеры в АЗ осталось вдохновение на большие подвиги. К «Милану» есть вопросы, поэтому могут убрать Фонсеку. Но Рейндерс оставляет приятное впечатление. Тиджани даже оказался в списке Гвардиолы на замену Родри, хотя играет выше по схеме, чем испанец. Заслужил внимание, умнейший футболист.

Эдерсон («Аталанта») – 50 млн евро

Один из столпов команды Гасперини. Бразилец два года назад выступал за «Салернитану», но в «Аталанте» без труда перешел на новый уровень. Ему пока лишь 25 лет, для центрального хавбека возраст совсем не критический. Ценник Эдерсона подскочил, ведь клуб из Бергамо удачно выступает в Серии А и набирал очки в Лиге чемпионов. Опорник даже дебютировал в сборной Бразилии, где Доривалу нужны надежные люди в центре поля из-за проблем Каземиро. Эдерсон может покинуть «Аталанту» зимой, ведь богачи из АПЛ хотят усилить полузащиту.

Кенан Йилдыз («Ювентус») – 45 млн евро

Непосредственный Пол Скоулз отреагировал на игру атакующего хавбека «Ювентуса» против «Манчестер Сити» восторгом и ругательством. Спросил, кто это такой? Кенан – творческий молодой человек, в 19 лет турок принимает невероятно тонкие решения. Шутит, что может в будущем сыграть в одном клубе с Гюлером, но в «Реал» ему точно не стоит соваться. А вот клубы АПЛ обязательно рассмотрят этого парня. Йилдыз будет расти, а если «Ювентус» Мотты прибавит весной, то Кенан окажется среди новых стабильных лидеров.

Джорджо Скальвини («Аталанта») – 45 млн евро

Жаль, что Джорджо порвал крестообразную связку. Талант не сумел раскрыть потенциал на Евро-2024. Но Скальвини всего 21 год. Пусть его снова донимают травмы, скаутов интересуют перспективы. Такой защитник может существенно прибавить в ближайшее время. Но теперь игроки с талантами как у молодых Несты, Мальдини и Барези не останутся в Серии А надолго. Скальвини точно не уступает по мастерству Калафьори, которого забрали в «Арсенал» за солидные деньги. Также Джорджо может выбрать гранд из Серии А.