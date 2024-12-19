В «Комо» сообщили о возможном интересе к Алли

Спортивный директор «Комо» Карлальберто Луди высказался о возможном интересе клуба к хавбеку , который приступит к тренировкам на базе итальянского коллектива.

В идеальной форме он интересен многим. У нас замечательные отношения с его агентом, из этого может произойти что-то интересное, но мы на данный момент этого не знаем.

Нам [с Алли] нужно несколько недель, чтобы лучше друг друга узнать, после чего примем верное решение. Какова вероятность? Пока рано говорить, нужно пройти через период тренировок и знакомства, но тренеру Фабрегасу он очень нравится.