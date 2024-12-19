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В «Комо» сообщили о возможном интересе к Алли

сегодня, 10:39

Спортивный директор «Комо» Карлальберто Луди высказался о возможном интересе клуба к хавбеку Деле Алли, который приступит к тренировкам на базе итальянского коллектива.

В идеальной форме он интересен многим. У нас замечательные отношения с его агентом, из этого может произойти что-то интересное, но мы на данный момент этого не знаем.

Нам [с Алли] нужно несколько недель, чтобы лучше друг друга узнать, после чего примем верное решение. Какова вероятность? Пока рано говорить, нужно пройти через период тренировок и знакомства, но тренеру Фабрегасу он очень нравится.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 11:14
Да пропал парень. Что-то слышал про его зависимость к снотворным и лежал в реабилитации вроде бы. Короче психологически очень слаб. Чем занимался в последние годы вообще не в курсе
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:52
Что с этим игроком случилось? Давно о нем не слышал, помню его пресса за 100 млн $ сватала в Реал, очень перспективным был
Гость
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