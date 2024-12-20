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Невилл высказался о возможном уходе Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 12:55

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на слова нападающего «дьяволов» Маркуса Рэшфорда о «готовности к новому вызову».

Не думаю, что футболисты с таким большим талантом, как у Маркуса, должны уходить из клуба. Хочется, чтобы игроки, которые находятся в системе с восьми лет, оставались в ней навсегда.

Но в последние несколько дней все пришло к тому, что для обеих сторон будет лучше, если все завершится. Жаль, ведь Рэшфорд – одна из звезд МЮ, причем уже несколько лет.

Подозреваю, что за кулисами все становится непросто. Это очень досадно, ибо в воскресенье «Юнайтед» одержал невероятную победу, но все разговоры лишь о Рэшфорде.

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сегодня в 13:14
Рэшфорд в МЮ находится в состоянии стагнации, для роста нужен новый импульс.
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