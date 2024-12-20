Невилл высказался о возможном уходе Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отреагировал на слова нападающего «дьяволов» о «готовности к новому вызову».

Не думаю, что футболисты с таким большим талантом, как у Маркуса, должны уходить из клуба. Хочется, чтобы игроки, которые находятся в системе с восьми лет, оставались в ней навсегда.

Но в последние несколько дней все пришло к тому, что для обеих сторон будет лучше, если все завершится. Жаль, ведь Рэшфорд – одна из звезд МЮ , причем уже несколько лет.

Подозреваю, что за кулисами все становится непросто. Это очень досадно, ибо в воскресенье «Юнайтед» одержал невероятную победу, но все разговоры лишь о Рэшфорде.