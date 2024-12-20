Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Кубок Английской Лиги 2024/2025

Аморим: «Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом»

сегодня, 08:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» (3:4) высказался об итогах поединка.

Мы выключились из игры в начале второго тайма, непростой отрезок. Если посмотреть на поединок в целом, мы были сильнее, но оппонент лучше реализовал моменты. Мы уступили, но для меня было важно то, что парни поборолись.

Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом. Нам не хватало даже не последнего паса, а последнего удара.

Не следует полагать, что если мы выиграем трофей, то все сразу наладится. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, наша цель – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Постекоглу: «Поединок с МЮ мне понравился. Разве вам не было весело?»
Сегодня, 08:21
В «Роме» заявили, что клуб готов рассмотреть предложения по Дибале
Сегодня, 00:23
Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда в заявке на матч с «Тоттенхэмом»
Вчера, 22:46
Тебас раскритиковал новую инициативу создателей Суперлиги
Вчера, 21:55
Эмилиано Мартинес: Если Аргентина выиграет ЧМ-2026, я завершу карьеру
Вчера, 21:27
Фонсека: «„Милан“ играл хуже соперника в этом сезоне только в одном матче»
Вчера, 21:23
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:19
"Нам не хватало даже не последнего паса, а последнего удара..."

Вещий
Вещий
сегодня в 10:45
Шпоры просто молодцы.... играли как будто это был финал...
kd6scc3ppcs9
kd6scc3ppcs9
сегодня в 09:57
Чувствовали хорош, что в итоге проиграли
shur
shur
сегодня в 09:53
...после неожиданной победой над МСити, конечно им пока
простительно всё...! Видите у них даже цель наконец то появилась,
чемпионство, бла-бла-бла...!!! Привет от Сон Хын Мина...!!!
Capral
Capral
сегодня в 09:52
Постоянно владели мячом? А после 1-го тайма, статистика говорила обратное. После счёта 3:0, ТХ сознательно отошел, что было естественно, ведя с таким счетом, но заслуги МЮ в этом точно не было. А два глупейших гола ТХ в свои ворота, никак не отражают мнимого преимущества Манчестера. А вот, то, что тренер не знает сколько времени понадобится- это правда, если вспомнить его игру против МС и вчерашнюю примитивную перестрелку...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:47
Что-то Рубенчик погнал уже про победу в АПЛ!)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 