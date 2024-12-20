Аморим: «Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после матча Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» (3:4) высказался об итогах поединка.

Мы выключились из игры в начале второго тайма, непростой отрезок. Если посмотреть на поединок в целом, мы были сильнее, но оппонент лучше реализовал моменты. Мы уступили, но для меня было важно то, что парни поборолись.

Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом. Нам не хватало даже не последнего паса, а последнего удара.