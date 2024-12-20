Аморим: «Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» (3:4) высказался об итогах поединка.
Мы выключились из игры в начале второго тайма, непростой отрезок. Если посмотреть на поединок в целом, мы были сильнее, но оппонент лучше реализовал моменты. Мы уступили, но для меня было важно то, что парни поборолись.
Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом. Нам не хватало даже не последнего паса, а последнего удара.
Не следует полагать, что если мы выиграем трофей, то все сразу наладится. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, наша цель – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится.
https://www.youtube.com/watch?v=rzdFFhG_Fcs
простительно всё...! Видите у них даже цель наконец то появилась,
чемпионство, бла-бла-бла...!!! Привет от Сон Хын Мина...!!!
простительно всё...! Видите у них даже цель наконец то появилась,
чемпионство, бла-бла-бла...!!! Привет от Сон Хын Мина...!!!