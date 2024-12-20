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Постекоглу: «Поединок с МЮ мне понравился. Разве вам не было весело?»

сегодня, 08:21
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился впечатлениями от матча с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги (4:3).

Я люблю футбол, люблю смотреть, как команды выходят и показывают зрелище. Разумеется, мы хотим достичь успеха, но у нас не получится, если будем все усложнять, как это случилось сегодня.

Поединок мне понравился. Разве вам не было весело? Знаю, что студия [Sky Sports] наверняка в шоке от того, что я перестал делать акцент на тактике. Мы выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0. Мы стараемся развлечь зрителей. Не вижу в этом ничего плохого.

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Все комментарии
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4fhpth5q25r7
сегодня в 09:24
В Австралии так практически постоянно играют
Capral
Capral
сегодня в 09:21
То, что игра была без мысли на поле или почти так, я написал еще в послематчевом комментарии и видимо не ошибся, что, и подтвердил Постекоглу. Анге нравятся такие игры? Ну, судя по его выражению лица и той гримасе, после второго гола в ворота его команды, этого, точно не скажешь... Поэтому не надо лукавить. Но, если такими темпами будет развиваться английский футбол, с такими футбольными дворовыми перестрелками, то АПЛ, очень скоро, не только догонит, но и перегонит даже МЛС, где больше ШОУ, чем европейского футбола, а работать в ней, будут тренеры уровня шварца... В лучшем случае, лучшая лига мира опустится до уровня футбола 40-50гг. Лишний раз писать о вчерашней игре не представляется возможным. С точки зрения качества футбола и футбольной мысли- это была посредственная игра, с множеством вопросов, несмотря на то, что смотрелась интригующе, надо признать...
hs25n9cjhm8r
hs25n9cjhm8r
сегодня в 09:08
Для болельщиков победителя матч действительно - большое удовольствие.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:30
Конечно же Анге матч понравился и поднял ему настроение...
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