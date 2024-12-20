Постекоглу: «Поединок с МЮ мне понравился. Разве вам не было весело?»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился впечатлениями от матча с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги (4:3).

Я люблю футбол, люблю смотреть, как команды выходят и показывают зрелище. Разумеется, мы хотим достичь успеха, но у нас не получится, если будем все усложнять, как это случилось сегодня.

Поединок мне понравился. Разве вам не было весело? Знаю, что студия [Sky Sports] наверняка в шоке от того, что я перестал делать акцент на тактике. Мы выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0. Мы стараемся развлечь зрителей. Не вижу в этом ничего плохого.