Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Представитель Батракова рассказал, как прошли переговоры о новом контракте

сегодня, 12:27

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, как прошли переговоры с руководством «железнодорожников» по поводу нового контракта игрока.

Для любителей футбола и болельщиков «Локомотива» скажу, что наша встреча по поводу контракта Алексея прошла позитивно, расстались в хорошем настроении. Определили круг вопросов, которые нужно проработать. Работа началась, каких‑то негативных предпосылок нет. Всё положительно.

Напомним, Батраков был признан лучшим молодым игроком РПЛ 2024 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ хочет продлить контракт с Мендешем
Сегодня, 09:59
Ямаль близок к продлению контракта с «Барселоной»
Сегодня, 09:10
Официально«Байер» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 21:06
Защитник «Краснодара» Оласа подписал новый контракт с клубом
Вчера, 15:05
Сане заявил, что хочет остаться в «Баварии»
Вчера, 12:20
«Ливерпуль» предложил Тренту улучшенный контракт
Вчера, 08:38
Все комментарии
vuav3p3s5vq3
vuav3p3s5vq3
сегодня в 13:19
Так со временем и станет как Пиняев.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:35
Ни о чём... Кузьмичев видит в Батракове только потенциальный источник дохода. Вот такие люди, из-за сиюминутной выгоды, часто ломают карьеру перспективным игрокам. Аккуратнее нужно быть с агентами, не стоит им доверять свою судьбу....
56z7k96hkdyz
56z7k96hkdyz
сегодня в 12:32
Ну и пусть себе дальше играет в Локо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 