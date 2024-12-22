Представитель Батракова рассказал, как прошли переговоры о новом контракте

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России рассказал, как прошли переговоры с руководством «железнодорожников» по поводу нового контракта игрока.

Для любителей футбола и болельщиков «Локомотива» скажу, что наша встреча по поводу контракта Алексея прошла позитивно, расстались в хорошем настроении. Определили круг вопросов, которые нужно проработать. Работа началась, каких‑то негативных предпосылок нет. Всё положительно.