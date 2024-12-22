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ПСЖ хочет продлить контракт с Мендешем

сегодня, 09:59

ПСЖ хочет продлить контракт с защитником сборной Португалии Нуну Мендешем до 2026 года, и, как сообщается, всё готово для этого. Однако 22-летний футболист пока не планирует подписывать соглашение. Причина в том, что он получил множество предложений от ведущих европейских клубов. Мендеш не намерен торопиться. Он хочет тщательно обдумать своё будущее.

Напомним, левый защитник перешёл в ПСЖ из «Спортинга» в августе 2021 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне Мендеш провёл 9 игр в Лиге 1 (гол, ассист и жёлтая карточка) и 6 матчей в Лиге чемпионов (гол, ассист и две жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает португальца ангольского происхождения в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мендеш входит в топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1.

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Все комментарии
pg4axv5szpwj
pg4axv5szpwj
сегодня в 10:20
Значит и дальше будет Нуну мешкодояром
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:06
Понятно что он не хочет продлять. Он востребован
Гость
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