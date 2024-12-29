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Фанаты «Манчестер Сити» с иронией отреагировали на гол команды

вчера, 19:54
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Фанаты «Манчестер Сити» с юмором отреагировали на гол Савио в матче с «Лестером» (2:0).

Мяч бразильца стал первым в этой игре, после взятия ворот болельщики «горожан» стали петь:

Мы не вылетаем!

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:18
Рано радуются. Их могут отправить в чемпеношип за 115 нарушений.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:25
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:43
    Можно поздравить... дождались к новому году...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 21:26
    значит, болельщики МС знают. что дело о 115 нарушениях пустышка))
    так как вердикт объявят только через 115 месяцев
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:37
    Уважаю самоиронию!))
    Гость
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