Фанаты «Манчестер Сити» с иронией отреагировали на гол команды

Фанаты «Манчестер Сити» с юмором отреагировали на гол Савио в матче с «Лестером» (2:0).
Мяч бразильца стал первым в этой игре, после взятия ворот болельщики «горожан» стали петь:
Мы не вылетаем!
|Лестер Сити0 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
Фанаты «Манчестер Сити» с юмором отреагировали на гол Савио в матче с «Лестером» (2:0).
Мяч бразильца стал первым в этой игре, после взятия ворот болельщики «горожан» стали петь:
Мы не вылетаем!
так как вердикт объявят только через 115 месяцев
так как вердикт объявят только через 115 месяцев