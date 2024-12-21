Грилиш показал болельщикам «Астон Виллы» три пальца

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сегодня, 19:43

Болельщики «Астон Виллы» освистывали полузащитника «Манчестер Сити» в матче Английской Премьер-Лиги во время каждого касания футболистом мяча.

Хавбек после финального свистка показал фанатам три пальца, намекая на количество чемпионских титулов, выигранных им в составе «горожан». Во время игры с «Ливерпулем» на «Энфилде» 1 декабря главный тренер МС Пеп Гвардиола показал трибунам шесть пальцев, возможно, отреагировав таким образом на скандирования «Тебя уволят завтра утром» в свой адрес.

Во время встречи с бирмингемцами Грилиш также протестовал против отсутствия компенсированного к первому тайму времени. Также, когда обе команды покидали поле, можно было увидеть, как игрок сборной Англии активно разговаривает со своим бывшим товарищем по команде — вратарём Эмилиано Мартинесом. Ситуацию попытался успокоить нападающий Эрлинг Холанд, встав между двумя футболистами.

Разговор продолжился в туннеле, и аргентинец впоследствии получил предупреждение от арбитра Питера Бэнкса за участие в инциденте.