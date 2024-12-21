Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Грилиш показал болельщикам «Астон Виллы» три пальца

сегодня, 19:43
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Болельщики «Астон Виллы» освистывали полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша в матче Английской Премьер-Лиги во время каждого касания футболистом мяча.

Хавбек после финального свистка показал фанатам три пальца, намекая на количество чемпионских титулов, выигранных им в составе «горожан». Во время игры с «Ливерпулем» на «Энфилде» 1 декабря главный тренер МС Пеп Гвардиола показал трибунам шесть пальцев, возможно, отреагировав таким образом на скандирования «Тебя уволят завтра утром» в свой адрес.

Во время встречи с бирмингемцами Грилиш также протестовал против отсутствия компенсированного к первому тайму времени. Также, когда обе команды покидали поле, можно было увидеть, как игрок сборной Англии активно разговаривает со своим бывшим товарищем по команде — вратарём Эмилиано Мартинесом. Ситуацию попытался успокоить нападающий Эрлинг Холанд, встав между двумя футболистами.

Разговор продолжился в туннеле, и аргентинец впоследствии получил предупреждение от арбитра Питера Бэнкса за участие в инциденте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанаты «Шемрока» забросали «Стэмфорд Бридж» туалетной бумагой
19 декабря Фото
Фанатам будет запрещено употреблять алкоголь на стадионах во время ЧМ-2034
19 декабря
Болельщики «Ливерпуля» и МЮ намерены объединиться, чтобы выразить протест
19 декабря
Мусиала: «В детстве я всегда носил футболку Месси и болел за „Барселону“»
18 декабря
ОфициальноСтала известна цена самого дешёвого билета на матчи Клубного ЧМ-2025
18 декабря
Матч 5-й лиги Турции посетили более 30 тысяч зрителей
17 декабря
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:50
в конце сезона заняв 18 место, выйдет весь состав МС и каждый покажет пальцы.что в общей сумме их выйдет 115
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:28
А можно сделать ещё проще, показать средний палец. А если будут вопросы со стороны дисциплинарного комитета, то сказать, что показал одно из трёх чемпионств, а два остальные покажу в следующих двух матчах.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:18
Нужно не пальцы показывать, а голы забивать...
bqkj7v6rhzs4
bqkj7v6rhzs4
сегодня в 20:08
Публика провоцировала игрока, он по своему выразил отношение к ней.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:58, ред.
Гвардиола в ответ на освистывания со стороны соперника показал шесть пальцев, показывая этим свои шесть чемпионств в АПЛ, Грилиш повторил жест Пепа, обозначив тремя пальцами свои три титула. Интересно, а что бы показывал А. Фергюсон в подобной ситуации, имея в своём активе 13 титулов чемпиона АПЛ...))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:54, ред.
Грилиш показал болельщикам «Астон Виллы» три пальца

Это он показал, что очередные 3 очка подарил сопернику Ман.Сити Златовлас шикарный момент в штрафной запорол

P.S. Ещё не Рождество у католиков, а у горожан Boxing day подарки Пеп и Ко раздают
Capral
Capral
сегодня в 19:50
Нормальная ситуация, когда команда систематически терпит неудачи начинается недовольство.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:49
3 по 50 сделай он сказал.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:48, ред.
А может уговаривал кого то "на троих"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 