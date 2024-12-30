Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Европейские агенты собирают информацию о Батракове

вчера, 12:15

Агенты из Европы собирают информацию о полузащитнике «Локомотива» и сборной России Алексее Батракове. Об этом рассказал представитель игрока Владимир Кузьмичёв.

Есть только сбор информации со стороны европейских агентов, которые пытаются понять, что это и сколько это будет стоить. Никакой конкретики не было. Звонил один агент, сказал, что представляет руководство «Фиорентины» и они рассмотрели бы такой вариант, потому что у них сломался игрок на этой позиции. Но сейчас говорить не о чем.

В это зимнее даже не знаю, какую сумму должны предложить «Локомотиву», чтобы клуб согласился на трансфер. Понимая репутационные потери для «Локомотива» от ухода ведущего игрока, какие это должны быть деньги?

Напомним, Батраков — воспитанник «железнодорожников». Его контракт с «красно-зелёными» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 19-летний атакующий полузащитник сыграл 23 матча, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач, а также получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Батракова в 8 миллионов евро.

Ранее в «Локомотиве» назвали сумму, за которую продадут хавбека в «Зенит».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Бетиса»
Вчера, 10:20
Слухи«Ювентус» планирует усилиться Томори
29 декабря
Слухи«Манчестер Сити» интересуется крайним защитником «Ноттингема»
29 декабря
СлухиЗащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Наполи»
29 декабря
Слухи«Барселона» потеряла интерес к Дэвиду
29 декабря
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Милана»
29 декабря
Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:34
В наш чемпионат за такие деньги приходят довольно средние игроки, а тут продать лучшего, молодого и очень талантливого за эту сумму несколько обидно. Батраков украшает чемпионат.
Capral
Capral
вчера в 12:28
Очередная глупость, даже не комментирую.
7988nhjy2zvc
7988nhjy2zvc
вчера в 12:26
Уже цену стали набивать игроку, еще ничего не добившемуся.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 