Европейские агенты собирают информацию о Батракове

Агенты из Европы собирают информацию о полузащитнике «Локомотива» и сборной России Алексее Батракове. Об этом рассказал представитель игрока Владимир Кузьмичёв.
Есть только сбор информации со стороны европейских агентов, которые пытаются понять, что это и сколько это будет стоить. Никакой конкретики не было. Звонил один агент, сказал, что представляет руководство «Фиорентины» и они рассмотрели бы такой вариант, потому что у них сломался игрок на этой позиции. Но сейчас говорить не о чем.
В это зимнее даже не знаю, какую сумму должны предложить «Локомотиву», чтобы клуб согласился на трансфер. Понимая репутационные потери для «Локомотива» от ухода ведущего игрока, какие это должны быть деньги?
Напомним, Батраков — воспитанник «железнодорожников». Его контракт с «красно-зелёными» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 19-летний атакующий полузащитник сыграл 23 матча, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач, а также получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Батракова в 8 миллионов евро.
Ранее в «Локомотиве» назвали сумму, за которую продадут хавбека в «Зенит».