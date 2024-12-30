Европейские агенты собирают информацию о Батракове

Агенты из Европы собирают информацию о полузащитнике «Локомотива» и сборной России . Об этом рассказал представитель игрока .

Есть только сбор информации со стороны европейских агентов, которые пытаются понять, что это и сколько это будет стоить. Никакой конкретики не было. Звонил один агент, сказал, что представляет руководство «Фиорентины» и они рассмотрели бы такой вариант, потому что у них сломался игрок на этой позиции. Но сейчас говорить не о чем.

В это зимнее даже не знаю, какую сумму должны предложить «Локомотиву», чтобы клуб согласился на трансфер. Понимая репутационные потери для «Локомотива» от ухода ведущего игрока, какие это должны быть деньги?