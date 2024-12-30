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вчера, 10:20

Клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Бетиса» . «Зелёно-белые» считают Альтимира важным игроком и не намерены его отпускать в ближайшем будущем.

Напомним, 23-летний центральный полузащитник перешёл в «Бетис» из «Хетафе» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Альтимира сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бетис» заинтересован в нападающем «Галатасарая» Мауро Икарди.