Консейсау — новый главный тренер «Милана»

«Милан» объявил о назначении Сержиу Консейсау новым главным тренером команды.
Контракт с португальским специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Сегодня клуб сообщил об отставке Паулу Фонсеки.
«Милан» объявил о назначении Сержиу Консейсау новым главным тренером команды.
Контракт с португальским специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Сегодня клуб сообщил об отставке Паулу Фонсеки.
Единственное чем могут гордиться это то что Юве идет без поражений, но если будет хоть одно поражение то положение Мотты пошатнется, тем самым не будет разницы между Аллегри. У Юве состав слабый поэтому скорее всего положение Мотты до какого-то момента либо в положительную сторону либо в отрицательную сторону. И только пусть не говорят что Юве сейчас супер атакующий по сравнении с футболом Аллегри. Ничего не изменилось.
А у Милана какое-то нездоровый интерес к португальцам в принципе как у МЮ. Могли бы Терзича пригласить.
Единственное чем могут гордиться это то что Юве идет без поражений, но если будет хоть одно поражение то положение Мотты пошатнется, тем самым не будет разницы между Аллегри. У Юве состав слабый поэтому скорее всего положение Мотты до какого-то момента либо в положительную сторону либо в отрицательную сторону. И только пусть не говорят что Юве сейчас супер атакующий по сравнении с футболом Аллегри. Ничего не изменилось.
А у Милана какое-то нездоровый интерес к португальцам в принципе как у МЮ. Могли бы Терзича пригласить.