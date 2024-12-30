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Консейсау — новый главный тренер «Милана»

вчера, 16:47

«Милан» объявил о назначении Сержиу Консейсау новым главным тренером команды.

Контракт с португальским специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Сегодня клуб сообщил об отставке Паулу Фонсеки.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Vaffanculo_86 (раскрыть)
сегодня в 00:25
Похоже Мотта сам не знает или не хочет использовать Луиса,ему походу как Гасперини нужны роботы)
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:24
Противостояние отца против сына увидим)вот бы щас Симеоне возглавил змеюк или Лацио то будет игра престолов)
UncleZack
UncleZack
вчера в 19:03
Шило на мыло
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:44
Я бы сказал в разы солиднее. Одна полузащита в лице Пирло-Маркизио-Погба-Видаль чего стоила. И это не говоря о вратаре и защите.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Vaffanculo_86 (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
Если сравнивать состав образца 2015 года, то тогда состав Юве был солиднее.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:33
Интересно сколько он продержится в Милане?
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:29
Не знаю какой у них там состав слабый, если Дуглас Луис в состав не проходит. Но в атаке да, даже не самому крутому напу Влаховичу замены нет.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:26
Юве тоже непонятно в какой ситуации.
Единственное чем могут гордиться это то что Юве идет без поражений, но если будет хоть одно поражение то положение Мотты пошатнется, тем самым не будет разницы между Аллегри. У Юве состав слабый поэтому скорее всего положение Мотты до какого-то момента либо в положительную сторону либо в отрицательную сторону. И только пусть не говорят что Юве сейчас супер атакующий по сравнении с футболом Аллегри. Ничего не изменилось.
А у Милана какое-то нездоровый интерес к португальцам в принципе как у МЮ. Могли бы Терзича пригласить.
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:23
Юве? Туринцы сами вне четверки находятся и матчей больше сыграли.
А вообще, ещё даже первый круг не сыгран и отставание от 4 места всего 8 очков и при этом матч в запасе.
True Story
True Story
вчера в 17:12
Сомнительно, но ОК
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:06
По любому сезон потерян для Милана. Аталанта, Интер, Ювентус и Лацио вряд ли отдадут лигочеспионское место
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86
вчера в 16:57
Одного португала на другого. Ну этого хоть Порту хороший был. А Фонсека и в Роме ничего не добился.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:55
Подписали, но не уверены...
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