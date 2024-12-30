Паулу Фонсека после матча с «Ромой» сообщил журналистам о том, что больше не является главным тренером «Милана».
Да, это правда, я покинул «Милан». Это жизнь. Моя совесть спокойна, я сделал всё, что мог.
По информации источника, вакантное место займёт Сержиу Консейсау, покинувший летом «Порту».
После 17 матчей «Милан» занимает 8-е место в Серии А, имея в активе 27 очков.
Просто это сочетание игроков априори вместе работать не может.
К примеру, Леау. Он игрок самолюбивый, с понтами, а играет иногда, будто делает одолжение другим, играет с ленцой. Но он не Месси, и чудес делать не может играя в пол силы..
Ряд других игроков, довольно среднего уровня, и играть в составе гранда итальянского футбола и держать топ уровень не способны. Что мог сделать Фонсека, не самый слабый тренер в футболе?
Причина одна: нет больше такого человека, как Берлускони!
Милан надо ,,перетрахать"( Лукашенко"- фраза от него)- без этого никак!
А Фонсека... А причем здесь Фонсека?
Просто это сочетание игроков априори вместе работать не может.
К примеру, Леау. Он игрок самолюбивый, с понтами, а играет иногда, будто делает одолжение другим, играет с ленцой. Но он не Месси, и чудес делать не может играя в пол силы..
Ряд других игроков, довольно среднего уровня, и играть в составе гранда итальянского футбола и держать топ уровень не способны. Что мог сделать Фонсека, не самый слабый тренер в футболе?
Причина одна: нет больше такого человека, как Берлускони!
Милан надо ,,перетрахать"( Лукашенко"- фраза от него)- без этого никак!
А Фонсека... А причем здесь Фонсека?