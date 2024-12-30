Фонсека объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

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вчера, 08:20

после матча с «Ромой» сообщил журналистам о том, что больше не является главным тренером «Милана».

Да, это правда, я покинул «Милан». Это жизнь. Моя совесть спокойна, я сделал всё, что мог.

По информации источника, вакантное место займёт , покинувший летом «Порту».

После 17 матчей «Милан» занимает 8-е место в Серии А, имея в активе 27 очков.