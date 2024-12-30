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Фонсека объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

вчера, 08:20

Паулу Фонсека после матча с «Ромой» сообщил журналистам о том, что больше не является главным тренером «Милана».

Да, это правда, я покинул «Милан». Это жизнь. Моя совесть спокойна, я сделал всё, что мог.

По информации источника, вакантное место займёт Сержиу Консейсау, покинувший летом «Порту».

После 17 матчей «Милан» занимает 8-е место в Серии А, имея в активе 27 очков.

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Все комментарии
aaqmez5jua9p
aaqmez5jua9p
вчера в 10:07
Милану скорее найти стоящего тренера и вернуться на былые позиции.
galem72
galem72
вчера в 09:57
Простой средний тренер, который может работать в таком же блеклом чемпионате. Думая о топовом месте в СериАле, не нужно было подписывать себе этого коача. Лучше бы Пиоли оставили и изменили трансферную политику.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 09:34
Проблемы Милана не в тренерах, нет.
Просто это сочетание игроков априори вместе работать не может.
К примеру, Леау. Он игрок самолюбивый, с понтами, а играет иногда, будто делает одолжение другим, играет с ленцой. Но он не Месси, и чудес делать не может играя в пол силы..
Ряд других игроков, довольно среднего уровня, и играть в составе гранда итальянского футбола и держать топ уровень не способны. Что мог сделать Фонсека, не самый слабый тренер в футболе?
Причина одна: нет больше такого человека, как Берлускони!
Милан надо ,,перетрахать"( Лукашенко"- фраза от него)- без этого никак!
А Фонсека... А причем здесь Фонсека?
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:04
Это поступок у самому идти с должности
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:57
Фонсека всё правильно сделал -не стал мучить ни клуб, ни себя, ни болельщиков... Уходить надо было ещё в октябре... Уже тогда стало понятно, что у Пауло в Милане не получается. Фонсека молодец, что не цепляется за это место, как Гвардиола.
ABir
ABir
вчера в 08:51
Нынешний Милан достоин места, которое занимает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:48
И такое частенько бывает в тренерской карьере.
f66kd3g3n6ec
f66kd3g3n6ec
вчера в 08:43
Для Милана не обеспечил достойного места в турнирной таблице.
adekvat
adekvat
вчера в 08:22
И так долго продержался, думал раньше попросят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:22
Фонсека хороший тренер. Но характер мягкий. Такому клубу как Милан, нужен авторитарный спец
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