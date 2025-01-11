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Стало известно, когда Зеедорф может сыграть за клуб Медиалиги

вчера, 12:32

Основатель медиакоманды Fight Nights Камил Гаджиев рассказал источнику о возможном участии бывших игроков «Милана» Кларенса Зеедорфа и «Арсенала» Бакари Санья в Суперкубке Медиалиги, который пройдёт с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби.

В турнире выступят семь клубов. На первом этапе сыграют ФК «Десять», Lit Energy, «Родина Медиа» и Fight Nights. Победитель пройдёт в финальный раунд к «БроукБойз», 2DROTS и «Амкалу».

С Санья мы активно разговариваем. Что касается Кларенса, мне для этого нужно приехать в Дубай. Я приеду заранее. Буду с ним встречаться и беседовать. На предварительном этапе он точно не сыграет, потому что мы до этого времени не увидимся. А если команда пройдёт хотя бы один круг, выйдет в основной раунд, то можем увидеть Зеедорфа.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:19
Этой Медиа Лиги в последнее время что то очень много стало... а нужно ли ее так пиарить?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:54
Интересно будет посмотреть - это точно.
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