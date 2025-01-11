Стало известно, когда Зеедорф может сыграть за клуб Медиалиги

1736587934

вчера, 12:32

Основатель медиакоманды Fight Nights Камил Гаджиев рассказал источнику о возможном участии бывших игроков «Милана» и «Арсенала» в Суперкубке Медиалиги, который пройдёт с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби.

В турнире выступят семь клубов. На первом этапе сыграют ФК «Десять», Lit Energy, «Родина Медиа» и Fight Nights. Победитель пройдёт в финальный раунд к «БроукБойз», 2DROTS и «Амкалу».