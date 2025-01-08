Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИспания. Примера 2024/2025

«Барселоне» разрешили временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора

сегодня, 21:01

Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

Орган удовлетворил ходатайство каталонского клуба после того, как ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) запретили регистрировать футболистов на вторую часть сезона.

Игроки имели право принять участие в сегодняшнем матче Суперкубка Испании с «Атлетиком», однако не были включёны в заявку «сине-гранатовых».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию Ольмо
Сегодня, 10:14
В «Реале Сосьедад» назвали условие для возвращения Захаряна на поле
Вчера, 22:43
Флик допустил участие Ямаля в полуфинале Суперкубка Испании
Вчера, 21:26
ОфициальноАлаба, не выходивший на поле больше года, вошёл в заявку на матч «Реала»
Вчера, 18:35
ОфициальноОльмо и Пау Виктор включены в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании
06 января
Головин выйдет в старте «Монако» на матч Суперкубка Франции
05 января
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 21:41
здесь речь о том, что временная регистрация на время, пока совет примет решение. на принятие решения у него есть 3 месяца
allemz
allemz
сегодня в 21:24
Сегодня в 10 часов утра была новость со следующим содержанием:
"У юридических служб Высшего совета есть срок до трёх месяцев для изучения дела и вынесения окончательного вердикта."

Отложили все дела ради Барсы и за пару часов вынесли вердикт)) отличная работа))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:21
Хорошо хотя бы временно .
Датак
Датак
сегодня в 21:15
Опять торжество коррупции
allemz
allemz
сегодня в 21:10, ред.
Смысл в органе как Ла Лига и федерация, если можно к пойти к старшим и договориться))) решение Тебаса стоит ровным счётом ни-че-го, эти 24и не решают
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:09
Вот и чудно. Пусть играют))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:07
Всё-таки додавили этот вопрос.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 