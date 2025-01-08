«Барселоне» разрешили временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора

Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.
Орган удовлетворил ходатайство каталонского клуба после того, как ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) запретили регистрировать футболистов на вторую часть сезона.
Игроки имели право принять участие в сегодняшнем матче Суперкубка Испании с «Атлетиком», однако не были включёны в заявку «сине-гранатовых».
"У юридических служб Высшего совета есть срок до трёх месяцев для изучения дела и вынесения окончательного вердикта."
Отложили все дела ради Барсы и за пару часов вынесли вердикт)) отличная работа))
"У юридических служб Высшего совета есть срок до трёх месяцев для изучения дела и вынесения окончательного вердикта."
Отложили все дела ради Барсы и за пару часов вынесли вердикт)) отличная работа))