«Барселоне» разрешили временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора

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сегодня, 21:01

Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать полузащитника и нападающего .

Орган удовлетворил ходатайство каталонского клуба после того, как ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) запретили регистрировать футболистов на вторую часть сезона.

Игроки имели право принять участие в сегодняшнем матче Суперкубка Испании с «Атлетиком», однако не были включёны в заявку «сине-гранатовых».